Austrálie: Zpravodajci dohlédnou na úkolové uskupení určené k boji se zahraničním vměšováním

6. 12. 2019

Australská vnitřní rozvědka ASIO bude řídit nové úkolové uskupení Counter Foreign Interference Taskforce zaměřené na posílení reakce vůči hrozbě zahraničního vměšování, informují Eliza Laschonová a Jade Macmillanová.

Australská vláda utratí na potlačování zahraničního vměšování takřka 88 milionů dolarů. Reaguje tak na varování, podle nějž vměšování cizích mocností představuje větší hrozbu než terorismus.

Nové úkolové uskupení posílí zdroje národního koordinátora proti zahraničnímu vměšování podřízeného ministerstvu vnitra, aby mu pomohlo "narušit a odstrašit" snahy cizích mocností podkopat národní zájmy Austrálie.

Uskupení povede vysoký důstojník vnitřní rozvědky Australian Security Intelligence Organisation a bude zahrnovat vyšetřovatele australské federální policie a personál řady dalších bezpečnostních agentur.

Vláda má v úmyslu posílit schopnosti sběru zpravodajských informací, vyhodnocování hrozeb a vynucování zákona i spolupráci mezi jednotlivými agenturami.

Reaguje tak na zvýšené obavy čínské špionáže, čínského vlivu na politické strany a na řadu kybernetických útoků proti univerzitám a federálním agenturám.

Krátce předtím než letos rezignoval bývalý generální ředitel rozvědky ASIO Duncan Lewis přednesl varování, že zahraniční vměšování představuje větší hrozbu než terorismus.

Zřízení úkolového uskupení přichází týden poté, co bylo zveřejněno, že v Austrálii požádal o politický azyl Číňan Wang Li-čchiang, poté co upozornil na podezření ohledně čínské špionáže. Objevily se také zprávy, že se Čína pokusila získat poslance Po Čaa, aby se stal špionem v australském parlamentu. Čao byl v březnu nalezen mrtvý v melbournském motelu, údajně poté, co se obrátil na ASIO.

Podrobnosti v angličtině: ZDE