Investigace: Ultrapravičáci vydělávají prostřednictvím Facebooku velké peníze šířením ultrapravicové propagandy

6. 12. 2019





Investigace deníku Guardian zjistila, že existuje tajné spiknutí s cílem ovládnout stránky největších ultrapravicových skupin na Facebooku, jedna z nichž má vazby na ultrapravicovou teroristickou organizaci. Za pomoci nenávisti, šířené na Facebooku, vydělávají ultrapravičáci velké peníze.



Tato skupina nyní používá sítě svých 21 facebookových stránech k šíření více než 1000 koordinovaných lživých statusů, zveřejňovaných každý týden pro více než milion uživatelů Facebooku. Zaměřuje uživatele Facebooku směrem na skupinu 10 internetových serverů, plných reklamy, a na přístupech na tyto stránky vydělává.



Stránky vyvolávají hlubokou nenávist vůči islámu po celém západním světě a ovlivňují politiku v Austrálii, v Kanadě, v Británii a v USA posilováním ultrapravicových stran, jako je australská strana One Nation a šířením nenávisti vůči muslimským politikům, jako je londýnský primátor Sadiq Khan a americká poslankyně Kongresu Ilhan Omarová.Síť se také útočně zaměřuje proti levicovým politikům v klíčových okamžicích celostátních kampaní před všeobecnými volbnami. Šíří falešné informace, například, že Jeremy Corbyn tvrdí, že židé jsou "zdrojem globálního terorismu" a obvinily kanadského premiéra Justina Trudeaua, že "vpustil Islámský stát do Kanady".Z analýzy vyplývá, že se Facebooku nepodařilo zabránit těmto tajným aktivistům, aby šířili koordinované dezinformační a nenávistné kampaně.V říjnu 2019 publikovala tato ultrapravicová dezinformační síť 5695 koordinovaných statusů na Facebooku. Ty obdržely jen během toho měsíce 846 424 likeů, sdílení či komentářů. Celkem tato síť zveřejnila nejméně 165 000 statusů a vyvolala 14.3 milionů likeů, sdílení nebo komentářů. Tyto materiály jsou pak sdíleny organicky dalšími ultrapravicovými stránkami.Guardian zjistil, že koordinátorem veškerých těchto stránek je uživatel Ariel1238a, za nímž se skrývá Ariel Elkaras, asi třicetiletý obchodník s bižuterií žijící na předměstí Tel Avivu. Poté, co hokontaktoval, několik serverů této ultrapravicové sítě bylo buď zlikvidováno, anebo z nich bylo odstraněno velké množství materiálu. Veřejné statusy na Facebooku byly také odstraněny. Jiné administrátory této sítě se Guardianu nepodařilo identifikovat.Stránky vedly k četným násilným útokům proti muslimům v USA.Podrobnosti v angličtině ZDE