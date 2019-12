Oceány přicházejí v důsledku globálního oteplování o kyslík bezprecedentní rychlostí

7. 12. 2019



Žraloci, tuňáci, mečouni a další velké ryby jsou ohroženy šířením "mrtvých zón"



V oceánech vznikají v důsledku globálního oteplování a intenzivního zemědělství rozsáhlé mrtvé zóny bez kyslíku, takže celá řada životně důležitých ekosystému je na hranicí kolapsu. Počet mrtvých zón bez kyslíku se za poslední půlstoletí zčtyřnásobilo. Dnes existuje nejméně 700 takovýchto mrtvých zón, zatímco v šedesátých letech dvacátého století jich bylo jen 45.



Tato zjištění předložila na konferenci o globálním oteplování v Madridu v sobotu Mezinárodní unie na ochranu přírody. Grethel Aguilar, ředitelka této Unie, zdůraznila, že zdraví oceánů by mělo být při rozhovorech klíčovým tématem. Likvidace kyslíku v mořích zničí nejen mořské ekosystémy, ale i četné přímořské komunity, které jsou závislé na rybolovu.Světové oceány už trpí příliš intenzivním rybařením a jsou také ničeny obrovskou vlnou odpadů z umělých hmot a dalšími škodlivými látkami. Moře jsou dnes asi o 26 procent kyselejší než v předindustriální éře, v důsledku absorbce přebytečného kysličníku uhličitého v atmosféřeTeplejší voda v důsledku globálního oteplování zadržuje méně kyslíku. Oteplování způsobuje stratifikaci, takže se v oceánech méně mísí vrstvy vody s větším a menším objemem kyslíku.Ničivou roli také hraje intenzivní zemědělství. Když se do řek a moří dostává umělé hnojivo z polí či hnojivo z masného průmyslu, rostou vodní řasy, které rozkvetou a při svém rozkladu vedou k likvidaci kyslíku. Zemědělství přitom vůbec za to, co způsobuje v mořích, není poháněno k odpovědnosti.Před dvěma lety bylo zjištěno, že americký masný průmysl nese odpovědnost za vznik obří mrtvé zóny o velikosti více než 12 000 čtverečních kilometrů v Mexickém zálivu.Oceány nás přitom chrání před likvidací současného klimatu, protože absorbují velké množství přebytečného kysličníku uhličitého a horka.Podrobnosti v angličtině ZDE