Fridays for Future: Naše schůzka z Babišem nevedla k žádným jasným závěrům

6. 12. 2019



Zástupci hnutí Fridays For Future se dnes setkali s premiérem Andrejem Babišem, ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministrem průmyslu Karel Havlíček. Středoškoláci, kteří již několik měsíců stávkují za klima, se s premiérem bavili o možných řešeních klimatické krize. Stalo se tak na jejich žádost. Tu vznesli po minulém pátku, kdy Andrej Babiš zkritizoval středoškoláky za to, že s ním nechtějí jednat. Zástupci středoškoláků však tuto kritiku odmítli. "S politiky se setkat neodmítáme, avšak většina dosavadních schůzek byla inciována ze strany politiků. Sešli jsme se tak například s paní ministryní Maláčovou, nebo s paní poslankyní Balcarovou. Kritika Andreje Babiše nebyl pravdivá, a tak jsme jako důkaz opaku pana premiéra kontaktovali," řekl Petr Doubravský z hnutí Fridays For Future.

tisková zpráva



Na schůzce premiérovi předali mikulášskou nadílku v podobě krabičky uhlí. Ovoce mu nepřinesli, kvůli suchu. "Včera byl Mikuláš, tak jsme panu premiérovi přinesli uhlí. Asi bychom mu dali i nějaké ovoce, ale v Česku ho není dost kvůli suchu. Až pan premiér začně dělat rozumnou klimatickou politiku a Česká republika bude naplňovat svůj potenciál obnovitelných zdrojů, třeba mu Mikuláš přinese i solární panel," glosoval tento dar Šimon Růžička z Teplic.



Na tiskovém briefingu po schůzce se studenti k jejímu obsahu vyjádřili kriticky. Schůzka podle nich nevedla k žádným jasným závěrům. Vláda podle nich v ochraně klimatu selhává. Ema Ostřížková z ostravské organizace Fridays For Future k tomu řekla: "Na Českou republiku čím dál víc dopadá sucho, velká část obyvatel je bez zdrojů pitné vody a to dopadá i třeba na zemědělství. Posloucháme furt to samé dokola, už nás to moc nebaví. Česká republika může dělat víc. Podle vědců nám zbývá na řešení klimatické krize jedenáct let. O svojí budoucnost se skutečně bojíme a Andrej Babiš nám nedává žádnou záruku toho, že předejdeme tomu nejhoršímu, tedy oteplení o 1,5°C. Po schůzce nám tak nezbývá nic jiného, než pokračovat ve stávkách."



Studenti chtějí, aby Česko co nejrychleji skončilo s těžbou a spalování uhlí a přešlo na obnovitelné zdroje. Andrej Babiš by podle nich také neměl blokovat uhlíkovou neutralitu v Evropské unii do roku 2050. Andrej Babiš podporu uhlíkové neutrality do roku 2050 odmítl. "Česká republika musí co nejdříve skončit s těžbou a spalováním uhlí. Utlumit spalování na 10% do roku 2050 prostě není dost. S takovým scénářem nepracuje ani uhelná komise, která mluví o konci uhlí mezi roky 2030 a 2050. Pan premiér by neměl obcházet komisi, kterou jeho vláda iniciovala. S uhlím můžeme skončit klidně do 15 let, ostatně nám ani nic moc jiného nezbývá. Česká republika by taky neměla blokovat uhlíkovou neutralitu v rámci Evropské unie do roku 2050. Andrej Babiš nám sdělil, že uhlíkovou neutralitu v rámci Evropské unie bude i nadále blokovat. Slíbil nám ale, že na dalším jednání Evropské rady bude mluvit také o emisních clech. Pan premiér nám také nabídl místo v Uhelné komise, o této nabídce budeme jednat uvnitř hnutí a co nejdřívě k tomu vyadáme stanovisko," doplnil Marek Jankovský, mluvčí hnutí Fridays For Future.

