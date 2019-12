Tisíce lidí spí v sobotu na náměstích padesáti světových měst. Protestují proti bezdomovectví

8. 12. 2019

Dame Helen Mirren is now reading us a bedtime story... #WorldsBigSleepOut pic.twitter.com/NxPrUseLFn — Iain Dale (@IainDale) December 7, 2019

Tisíce lidí přespává v noci ze soboty na neděli pod širým nebem v padesáti světových městech, včetně New Yorku, kde spí na Times Square, v Londýně na Trafalgar Square a v Novém Dillí. Akci zorganizoval Josh Littlejohn, majitel řetězce obchodů se sendviči v Británii. Charakterizuje bezdomovectví jako krizi, kterou mají povinnost řešit všechny státy světa.V New Yorku na Times Square přespávalo ze soboty na neděli asi 900 osob. Herec Will Smith přečte davu "pohádku před spaním" a projev pronese i herec Brian Cox. V Londýně hrají na Trafalgarském náměstí hudebníci Jake Bugg a Tom Walker. Herečka Helen Mirren bude spáčům předčítat.Littlejohn chce sebrat 50 milionů dolarů. Polovina těchto peněz bude předána neziskovým organizacím, které pomáhají bezdomovcům v místech, kde budou peníze vybrány, druhou polovinu dostanou světové charitativní organizace jako UNICEF.Po spaní na ulici vznikne politická kampaň, kterou povede Ústav pro globální bezdomovectví. Ten chce odstranit bezdomovectví v 150 městech a zemích světa do roku 2030. Chce v této věci spolupracovat s vládami těchto zemí.Podrobnosti v angličtině ZDE