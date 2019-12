Nancy Pelosi požádala kongresový výbor pro soudnictví, aby vypracoval proti Trumpovi obžalobu

6. 12. 2019







Nancy Pelosi ve čtvrtek citovala z americké Deklarace nezávislosti a z Otců zakladatelů ohledně nebezpečí prezidenta, který by jednoho dne mohl zradit důvěru své země cizím mocnostem. Oznámila, že nařídila americkému parlamentnímu výboru pro soudnictví, aby vypracoval články pro impeachment (obžalobu) Donalda Trumpa.

"Pan prezident nám nedává jinou volbu než jednat," řekla Pelosiová. "Smutně, ale se sebedůvěrou a se skromností, s loajalitou vůči našim zakladatelům a se srdcem plným lásky k Americe žádám dnes našeho předsedu, aby pokročil k vypracování článků o impeachmentu."Pelosiová zdůraznila, že Amerika je zemí bez králů. Trump, řekla, nedodržuje zákony a nebrání ústavu. "Pokud bychom dovolili panu prezidentovi, aby stál nad zákonec, ohrozili bychom tak bezpochyby naši republiku," řekla. "V Americe není nad zákonem nikdo."Asi o hodinu později napsal Trump v reakci na to na Twitteru. "Budižkničemové radikálně levicoví demokraté právě oznámili, že mě chtějí obžalovat za NIC. To znamená, že důležitý a málokdy používaný zákon o impeachmentu bude od nynějška užíván pravidelně k útokům na příští prezidenty. To neměli Otcové zakladatelé na mysli. Dobrou věcí je, že Republikáni NIKDY nebyli více jednotni. Zvítězíme!"Impeachment v USA podporuje 48 procent Američanů.Pokud by měla být obžaloba schválena v Senátu, asi 20 republikánských senátorů by se muselo proti Trumpovi postavit a odstranit ho z úřadu.Podrobnosti v angličtině ZDE