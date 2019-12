Íránská videa ukazují ohromující rozsah potlačování protestů

4. 12. 2019

Video zachycující zakrvavené protestující, hořící silniční zábrany a odstřelovače na střechách se dostalo na internet poté, co Írán uvolnil takřka úplnou blokádu elektronické komunikace. Otevřelo se tím okno ukazující podle analytiků jedno z nejkrvavějších potlačování protestů v Teheránu.

Tyto represe jsou horší než během předchozích protestů v Íránu, říká Kamran Matin ze Sussex University.

"Všechna videa která jsem viděl předtím, než byl odpojen internet, ukazují, že od okamžiku shromáždění lidí ke ´smrtící střelbě´ uplynul velmi krátký čas."

Protesty vypukly v zemi 15. listopadu kvůli růstu cen paliva v rámci úsilí snížit tlak na ekonomiku zasaženou sankcemi.

Týden poté, co vláda kvůli "velmi nebezpečnému spiknutí" odpojila internet, postupně vycházejí najevo snímky a videozáznamy.

Mnohá videa z asi stovky lokací zachycují bezpečnostní složky zblízka pálící na neozbrojené demonstranty nebo mlátící je obušky. Zakrvavení lidé klečí v ulicích, křičí a panikaří, zatímco se jim jiní snaží pomoci.

Je slyšet, jak dav volá hesla proti bezpečnostnímu aparátu a vládnoucí elitě, jak dává najevo frustrace z vysoké inflace a nezaměstnanosti.

Írán "se nikdy necítil tak beznadějně a smutně", říká jeden Íránec žijící v zahraničí, který byl během protestů doma, pod podmínkou anonymity.

Na jednom z videí natočeném na východním předměstí Teheránu, které ověřovala Amnesty International, skupina příslušníků bezpečnostních složek vybíhá zpoza budovy a pálí do demonstrantů v ulici.

Další ukazuje několik ozbrojenců v tmavých uniformách opakovaně střílejících ze střechy vládní budovy v Džavanrúdu západně od Teheránu.

Protesty vzešly v etnicky kurdských západních oblastech a většinově arabské provincii Chúzistán, tvrdí Matin.

Výzkumnice Amnesty Raha Bahreiniová v pondělí v New York Times uvedla, že íránské úřady v minulosti používaly nepřiměřené síly vůči demonstrantům. "Nicméně to co jsme viděli tentokrát je bezprecedentním užitím smrtící síly proti neozbrojeným protestujícím."

Amnesty tvrdí, že nyní zemřelo 208 lidí, přičemž skutečné počty budou mnohem vyšší. Přitom "rodinám obětí je vyhrožováno a jsou varovány, aby nehovořili s médii".

