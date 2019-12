Braňme Sinopsis, součást akademické obce

4. 12. 2019

Z tohoto důvodu považujeme za velmi důležité, aby se v současné situaci právního nátlaku vůči Sinopsis jak Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, tak celá Univerzita Karlova postavily za badatele a badatelky působící v projektu Sinopsis a bránily je plnou vahou své autority a v případě potřeby také s odbornými a finančními zdroji, kterými univerzita disponuje. Pro Univerzitu Karlovu jako nejstarší a nejslavnější českou univerzitu představuje tato situace příležitost ukázat, že ochraňuje akademické svobody a podporuje kritickou diskuzi.







Další podpisy postupně přidáváme.









V tomto kontextu čteme s jistým překvapením vysvětlení Sinopsis ( https://sinopsis.cz/vztah-projektu-sinopsis-a-ff-uk-praha/ ) o tom, že spolupráce s univerzitou je pouze neformální.V prvé řadě se domníváme, že údajně chybné údaje v daném článku je možné řešit jiným způsobem, např. žádostí o opravu. Způsob, jakým společnost užívá právní kroky, vyvolává dojem, že chce spíše zastrašit své kritiky. Když se společnost Home Credit měla stát partnerem Univerzity Karlovy, vzbuzovalo to otázky, zda jedním z cílů není právě umlčování kritických hlasů dotýkajících se působení této společnosti, ať už s ohledem na předmět jejího podnikání, nebo s ohledem na působení na čínském trhu. Současné kroky dávají bohužel obavám zapravdu; a vzhledem k vztahu HC a PPF, která vstoupila na český mediální trh nákupem TV Nova, budí hlubší znepokojení ohledně budoucnosti veřejné diskuse v ČR.Projekt Sinopsis, na kterém pracují sinologové a sinoložky působící na Katedře sinologie FF UK, představuje jeden z nejlepších příkladů tzv. třetí role univerzity v českém prostředí. Přináší potřebnou analýzu chování Čínské lidové republiky a Komunistické strany Číny a zprostředkovává českému čtenáři nepříliš dostupný diskurz čínských médií. Zejména v době, kdy jsou evidentní globální ambice této velmoci dotýkající se i české či evropské politiky, například v souvislosti se zaváděním nových technologií, představuje kritické a přitom odborně fundované informování o Číně velice významnou veřejnou službu.Vzhledem k nedávné kontroverzi týkající se společnosti Home Credit a především skandálu s neprůhledným prouděním čínských peněz na univerzitu by to měla být pro univerzitu i vítaná příležitost k alespoň částečné nápravě své poškozené reputace.Vážené akademické senáty obou institucí, vážený pane rektore, vyzýváme vás tímto k tomu, abyste jasně vystoupili na obranu projektu Sinopsis a abyste zdůraznili sounáležitost a podporu ze strany fakulty a univerzity vůči tomuto projektu.S pozdravem,Doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK/Ústav mezinárodních vztahprof. Pavel Barša, Ústav politologie FF UKprof. Milena Bartlová, CSc., historička umění, FF UKdoc. Ondřej Císař, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK, Sociologický ústav AV ČRdoc. Jakub Čapek, Ústav filozofie a religionistiky, FF UKPhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, FSV UKMgr. Jakub Fiala, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UKprof. Masako Ueda Fiedler, Department of Slavic Languages, Brown Universityprof. Tomáš Halík, Th.D., Ústav filozofie a religionistiky FF UKMgr. Marek Jandák, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UKprof. Pavel Jungwirth, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČRBcA. Julie Klimentová, student, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UKMgr. Kateřina Kňapová, Ústav politologie FF UKdoc. PhDr. Ota, Konrád, Ph.D., IMS FSV UKdoc. PhDr. Vojtěch, Kolman, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UKprof. Michal Kubát, Ph.D., Fakulta sociálních věd UKHana Kubátová, Ph.D., Fakulta sociálních věd UKMgr. Eva Lehečková, Ph.D., Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UKMgr. Tereza Matějčková, Ph.D., Ústav filozofie a religionistiky FF UKBc. Jakub Múčka, Encyklopedie migrace, FF UKMgr. Taťána Petříčková, Ph.D., FHS UKBc. František Pfann, student, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UKLinda Piknerova, Ph.D., katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plznidoc. JUDr. Petr Pithart, Katedra politologie a sociologie, PF UKIng. et Mgr. Martina Pokorná, Business Analytik, MorosystemsMgr. Daniel Prokop, Fakulta sociálních věd UKprof. Martin Putna, literární historik, FHS UKdoc. PhDr. Filip Smolík, PhD., Psychologický ústav AV ČR a Ústav obecné linvistiky FF UKPhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D., Ústav politologie FF UKdoc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Ústav českých dějin FF UKMgr. Josef Šlerka, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví FF UKDoc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., 3. LF UK, přednosta Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UKMgr. Michal Zahálka, absolvent Katedry divadelní vědy FF UKMgr. Jakub Záhora, Ph.D., Institut politologických studií FSV UKMgr. Richard Zika, Ph.D., FHS UK