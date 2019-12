Německo vyšetřuje Rusko kvůli podezření z politické vraždy na svém území

4. 12. 2019

Německý generální prokurátor podezírá ruské bezpečnostní služby, že stojí za zabitím bývalého čečenského povstalce v Berlíně, a plánuje převzít vyšetřování případu, informuje Philip Olterman.

Tři měsíce po zastřelení gruzínského občana Zelimchana Changošviliho za bílého dne v berlínském parku by takový krok znamenal, že německý stát oficiálně obviňuje Rusko z provedení politické vraždy na německé půdě. To by pravděpodobně vedlo k podobným diplomatickým dopadům, jaké měl v březnu 2018 pokus otrávit v Británii Sergeje Skripala a jeho dceru.

Generální prokuratura v Karlsruhe se rozhodla převzít kauzu poté, co forenzní experti identifikovali vraha jako Vadima Krasikova, který je hledán za vraždu ruského obchodníka spáchanou v roce 2013.

Kreml do této chvíle kategoricky popíral podíl na vraždě a někteří němečtí představitelé původně spekulovali, že ruská stopa může být falešná a jejím cílem je zasít nesvár mezi Rusko a Evropu. Avšak neochota ruské vlády cokoliv vysvětlit vyvolala podezření.

Zabiják zastřelil čtyřicetiletého Changošviliho v parku Kleiner Tiergarten 23. srpna. Byl zatčen policií, když se pokoušel skrýt pravděpodobnou vražednou zbraň do kanálu, ale odmítá spolupracovat.

Nájemný vrah přicestoval do Německa na ruský pas na jméno Vadim Sokolov, ale experti zpochybňují pravost dokumentu.

Podobně jako v roce 2013 byla berlínská oběť zastřelena mužem na bicyklu. Moskva v roce 2014 vydala na Krasikova zatykač, ale o rok později jej tiše stáhla.

Podle výzkumů sdružení Bellingcat byly Krasikovovy záznamy později odstraněny z ruských státních databází.

Changošvili, etnický Čečenec pocházející z gruzínské Pankiské soutěsky, se účastnil separatistického povstání proti ruským jednotkám v Čečensku a jeho zabití odpovídá vraždám bývalých čečenských povstalců v několika jiných městech, která často nesla známky zapojení ruského státu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE