Írán: Všeobecné protesty potlačila vláda střílením do davů

2. 12. 2019

V Íránu dochází k nejdrastičtějším politickým nepokojům od islamistické revoluce před čtyřiceti lety. Nejméně 180 osob bylo usmrceno - možná stovky dalších. Vláda totiž hněvivé protesty obyvatelstva potlačila brutální silou.



Začalo to před čtrnácti dny náhlým zvýšením cen benzínu o 50 procent. Během 72 hodin zuřící demonstranti v ulicích v mnoha íránských městech požadovali svržení vlády této islámské republiky a pád jejích předáků.



V mnoha místech reagovaly bezpečnostní orgány střelbou ostrými zbraněmi na neozbrojené demonstranty, většinou nezaměstnané nebo špatně zaměstnané mladé muže ve věku od 19 do 26 let. Jen v městě Mahšahr na jihozápadě země obklíčily islámské revoluční gardy a střelbou usmrtili 40 až 100 demonstrantů - většinou neozbrojených mladých mužů - v bažinách, kam se uchýlili."Toto používání smrtící síly proti lidem po celé zemi je bezprecedentní, dokonce i pro Islámskou republiku a jeji historii násilí," konstatoval Omid Memarian ze střediska pro lidská práva v Íránu v New Yorku.Celkem během čtyř dnů intenzivního násilí bylo usmrceno 180 - 450 lidí. Nejméně 2000 jich bylo zraněno a 7000 zatčeno.Poslední velká vlna protestů v Íránu - v roce 2009, po sporných volbách, také skončila vražděním - 72 dvou lidí, ale za daleko delší dobu 10 měsíců.Nejnovější protesty nejen odhalily obrovskou míru frustrace íránského obyvatelstva s vládou, ale i vážné politické a hospodářské problémy, které Írán nedokáže řešit. Jde jednak o stále silnější sankce Trumpovy vlády a také o rostoucí resentiment vůči Íránu od jeho sousedů na Blízkém východě.Většina protestů pocházela z chudých čtvrtí a měst, z čehož vyplývá, že je to povstání v té části obyvatelstva, které historicky loajálně podporovalo íránskou porevoluční hierarchii.Po vraždění vydal šéf opozice Mir Hussein Moussavi, jehož prohra ve volbách r. 2009 vyvolala pokojné demonstrace, které ajatolláh Chameneí tehdy také potlačil silou, varování vládě.Moussavi je od roku 2011 v domácím vězení. Obvinil "Nejvyššího vůdce" z vraždění. Srovnal jej s nechvalně známým masakrem z roku 1978, spáchaným vládou, který vedl k pádu šáha Mohammeda Rezy Pahlavího a k vzniku islámské republiky.Podrobnosti v angličtině ZDE