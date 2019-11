Extinction Rebellion ČR uspořádala meditační rebelii před katedrálou Sv. Víta

29. 11. 2019

tisková zpráva Extinction Rebellion

Praha 29. listopadu 2019, 13:00, Katedrála Sv. Víta, Třetí nádvoří 48/2, Praha 1

Den poté, co Evropský parlament vyhlásil stav klimatického ohrožení na celém území Evropy, se zároveň konala mezinárodní meditační rebelie, kterou pořádalo občanské hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí). Před Katedrálou Sv. Víta se shromáždilo několik aktivistů, kteří navzdory výzvám Magistrátu hlavního města Prahy usedli ke společné meditaci. Podle jejich vlastních slov samotná meditace představuje „nenásilné narušení zaběhnutého řádu věcí a každodenního shonu, které je nezbytným předpokladem pro vhled do naší situace. To, co činí meditace na úrovni jednotlivce, dosahuje občanská neposlušnost na úrovni celé společnosti.“

K tomu: