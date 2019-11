Boris Johnson pohrozil, že zlikviduje nezávislou TV stanici, která ho "rozzuřila"

Televizní stanice rozzuří politického předáka a ten pohrozí, že ji zlikviduje. Toto prosím není Rusko 2019, ale Británie 2019:



These two ice sculptures - which represent the emergency on planet earth - will take the place of Boris Johnson and Nigel Farage tonight after they declined our invitation to attend a party leaders' #ClimateDebate



Tune in at 7pm on 4 and here on Twitter: https://t.co/GXl7XiFbgA pic.twitter.com/niPE5MLdGV — Channel 4 News (@Channel4News) November 28, 2019

Ve čtvrtek večer se namísto pravidelného hodinového televizního zpravodajství Channel 4 News konala hodinová debata šéfů britských politických stran o globální krizi. Navzdory opakovanému pozvání se jí neúčastnili šéf konzervativců Boris Johnson a šéf Brexit Party Nigel Farage. Jejich místa byla nahrazena skulpturami z ledu, které během vysílání postupně tály, podobně jako ledovce v Arktidě a v Antarktidě:

Boris Johnson poslal namísto sebe svého ministra Michaela Govea a svého otce !



In a last ditch attempt ⁦@BorisJohnson⁩ has sent his two wing men best friend ⁦@michaelgove⁩ and dad Stanley Johnson to argue their way into a programme intended only for leaders. they were lovely and charming but neither are the leader #climatedebate pic.twitter.com/3TdGT3Q4ZJ — Ben de Pear (@bendepear) November 28, 2019

Michael Gove and Boris Johnson's father, Stanley, appear at Channel 4 News before tonight's #ClimateDebate. pic.twitter.com/FP9PVfDFLs — Channel 4 News (@Channel4News) November 28, 2019

Televize se zeptala, zda je to pro ostatní účastníky debaty přijatelné, ti to však odmítli s poukazem, že jde o debatu šéfů britských politických stran.