Clive James: Když jste se dožil až sem, máte důvod se smát

28. 11. 2019

Clive James: Od té doby jsem už málem dvakrát umřel... Bylo to v lednu 2010, bylo mi opravdu špatně. Málem jsem dvakrát umřel. A není mi zrovna dobře. Prsa mám v děsném stavu. Moje leukémie se zastavila. Ale může se vrátit. Ne, je mi líto, protože i když jsem na tom nejlíp, mám už strašně málo energie a já jsem míval nekonečné množství energie. Teprve teď si uvědomuju, jak plný energie jsem býval. Muselo to být se mnou hrozné.







Reportér Jon Snow: Ale když jde o smrt - je v tom Bůh?





Clive James: Mně to nevadí. Umírání. Jsem proti tomu. Chtěl bych, aby to bylo co nejvíc bezbolestné, prosím, a pokud možno s co největším množstvím doprovodné zábavy.







Jon Snow: No, jednou jste řekl, že na životě je jedna věc jistá: A to je, že nikdy, nikdy, neunikneme živí.











Clive James: Myslím, že jsem to ukradl z nějakého filmu. A je to jisté a nemá smysl proti tomu protestovat. Člověk by měl být vděčný, že se mu podařilo žít tak dlouho. Některým mým přátelům ne.Neotravuju v domě celý den tím, že bych si myslel, "Panebože, zítra budu mrtvý." Nemám čas, dívám se naa tak. Pořád se chovám, jako bych měl k dispozici nekonečný čas. Ale ne. Nebojím se, že budu mrtvý. Roky uplynuly. Ne, myšlením na smrt netrávím mnoho času. Byla by to rozmazlenost. Mám tu lehkou verzi. Měl jsem v životě štěstí. Kde je ta tragédie? A důvodem, že jsem tak optimistický, je asi to, že jsem byl vždycky optimistický. Mám optimistickou osobnost. Chtěl bych si myslet, že pod tím se skrývá určitý deprimovaný, temně uvažující hamletovský typ. Ale faktem je, že jsem se vždycky smál a směju se i teď. Když jste se dožil až sem, tak máte důvod se smát.