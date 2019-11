Sir David Attenborough (93): Globální oteplování už nezastavíme

29. 11. 2019

"It’s too late to reverse it. Not only in my lifetime but in the next lifetime.”



Sir David Attenborough answers questions from school children on the climate emergency.



Sire Davide, řekl jsem několika dětem, že s vámi budu mluvit, a jeden sedmiletý chlapec se mě zeptal, co je nejhorší věc, která se mi v životě stane, jestliže neodstraníme globální oteplování? Tedy v životě toho dítěte. Řekněme do sedmdesáti let?Myslím občanské nepokoje v obrovském měřítku. A masová migrace v obrovském měřítku. Myslím, že že budeme i nadále schopni pro sebe nalézt dost potravy, i když to asi nebude přesně to, co bychom chtěli svobodně jíst. Tohohle se ale bojím.A jedenáctiletý chlapec mě požádal, abych se vás zeptal, je už příliš pozdě na to zvrátit globální oteplování?Je už příliš pozdě na to ho zvrátit. Nejen za mého života, ale i v příštím životě. Nemyslím, že bude možné to zvrátit. Myslím, že nejlepší, v co můžeme doufat, je, že to zpomalíme, a že to zpomalíme hodně. Pokud to uděláme, konec konců, kdyby to nestouplo o moc ve srovnání s tím, kde jsme teď, snad bychom jakž takž přežili. Ale ono se to nesníží.Kompletní rozhovor Jona Snowa se Sirem Davidem Attenboroughem v angličtině (s anglickými titulky):