Klimatické jobovky plus nějaká ta naděje

28. 11. 2019

Uplynulé týdny nepřinesly dobré zprávy o stavu klimatu. Považte: zásadní studie OSN, která byla zveřejněna 26. listopadu, uvádí, že emise skleníkových plynů největších světových znečišťovatelů se zvýšily - a to navzdory slibům z pařížské klimatické konference před čtyřmi lety, kdy se země světa zavázaly k udržení globální teploty pod dvěma stupni Celsia. Výsledky výzkumu jsou zneklidňující.

Světová meteorologická organizace hlásí, že v dlouhodobém časovém horizontu emise skleníkových plynů, jako jsou oxid uhličitý, metan a oxid dusný, dosáhly nových rekordů. Šéf této organizace Petteri Taalas uvádí, že stávající trend nebude jen tak odvrácen. A opět navzdory slibům z Paříže, píše na webových stránkách časopisu The Bulletin of the Atomic Scientists Dan Drollete.