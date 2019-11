Čína: Využijme příležitosti, ale buďme obezřetní

28. 11. 2019 / Jiří Hlavenka

Nejsem nesmiřitelně vymezený proti Číně. S čínskými firmami se dá obchodovat či jinak společně podnikat bez toho, abyste se stali prodlouženou rukou čínských komunistů - ostatně to dělají všechny velké světové společnosti. Troufnu si tvrdit, že většina čínských firem podniká celkem svobodně a domácí komunisty moc nemiluje. Takhle je potřeba Čínu a Číňany brát: jako největší trh na světě, u kterého se nelze tvářit, že neexistuje, být přitom ostražitý, dávat bacha na špatné signály a vědět s kým dělám partnerství. Nepouštět si je k tělu a do vlastního baráku. Takhle to dělá svět.