Stipendisté jeli do Chánova

„Bylo to skvělé. Uvědomila jsem si, jak je pro mě škola důležitá. Začnu na sobě víc pracovat a půjdu si za svým snem,“ říká jedna ze žákyň, která se besedy účastnila. „Měli jste to skvěle připravené. Uvědomila jsem si, že studium je důležité. Uvědomila jsem si, že bych si měla více věřit,“ dodává další žákyně. Romským žákům ve vyloučených lokalitách mnohdy chybí motivace pokračovat ve studiu na středních školách a končí na učilištích odkud velmi často odcházejí již v prvním ročníku studia. Zůstávají tak nadále v začarovaném kruhu chudoby, ve vyloučené lokalitě, bez zaměstnání, bez lepší perspektivy svého budoucího života. Druhý seminář proběhl před pár dny v Mostě na základní škole v Chánově.



Tentokrát jsme z něj pro vás připravili krátké video.

Na seminářích studenti pracují s vizualizací dvou rozdílných scénářů. Konkrétními příklady života dospělého člověka bez vzdělání a bez zaměstnání odrazují žáky od pádu na sociální dno a ukazují jim možné cesty, kterými se mohou vydat i když je od toho může jejich okolí odrazovat. Studenti také sdílejí své vlastní příběhy a to, co studují a proč. Seminář je velmi živý a žáci reagují na přítomné vzory pozitivně. Na jednu školu se budeme vracet minimálně dvakrát ročně, abychom se žáky udržovali pravidelný kontakt. Studenti také žáky informují o Romském stipendijním programu a o jeho formách podpory ve studiu, kde si mohou o pomoc s přípravou na příjímací řízení na SŠ požádat i žáci 9. tříd.

Všechny tyto aktivity se mohou realizovat i díky vaší podpoře. Má to smysl.

