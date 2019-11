Jak TOP09 sjednocuje pravici

25. 11. 2019 / Boris Cvek

TO09 ukončila svůj sjezd a má nové vedení. Prioritou je údajně spojování pravice a zavedení eura. Obojí je fajn, zavedení eura se mi obzvláště líbí. V rámci spojování pravice to ale jako vstřícné gesto ocení zejména ODS.

Dobře, řekněme, že s ODS se TOP09 moc spojovat nechce, že naopak chce usilovat o spojení proevropské středopravice. Proto delegáti sjezdu TOP09 zvolili do čela ženu, která se staví na za manželství pro homosexuály. Mně se to líbí, tleskám. V rámci spojování proevropské středopravice to zejména ocení KDU-ČSL.