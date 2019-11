Zakladatel internetu: Facebook musí zrušit cílenou osobní politickou reklamu

25. 11. 2019





Sir Tim Berners-Lee, zakladatel internetu, požadoval v Londýně, aby Facebook zrušil před volbami mikrocílenou osobní politickou reklamu. Zdůraznil: "Není férové riskovat demokracii šířením těchto velmi jemných manipulací prostřednictvím mikrocílených reklam, které šíří naprosto falešné myšlenky. Dělají to těsně před volbami, pak zmizí."

Kontrakt obsahuje devět zásad, které mají zabránit zneužívání internetu a ochránit ho jako sílu dobra. Internet by měl být volně k dispozici a lidé by si ho měli mít možnost dovolit. Musí respektovat soukromí zákazníků a jejich data. Kontrakt pro internet už podepsala celá řada zemí i firmy jako Google, Facebook a Microsoft. Sir Tim přiznal, že Čína a Rusko ho asi nepodepíší a že Spojené státy odmítnou princip internetové neutrality, podle něhož by veškerý provoz na internetu měl mít stejný přístup na web, žádné firmy by neměly být zvýhodňovány.







Berners-Lee také ostře kritizoval britskou Konzervativní stranu za to, že minulý týden v úterý během televizní debaty Corbyn-Johnson přejmenovala svůj účet na Twitteru na neutrální "FactcheckUK". "Bylo to opravdu drzé. Bylo neuvěřitelné, že něco takového udělali," řekl Berners-Lee v BBC. Je to podle něho "předstírání, že jste někdo jiný". "Nedělejte to. Nedůvěřujte lidem, kteří tohle dělají." Je to, jako kdyby se někdo vydával za svého přítele s cílem ho podvést. "To, co Konzervativní strana udělala, je naprosto nepřijatelné. Je to neuvěřitelně nestydaté."Berners-Lee v Londýně inauguroval tzv. Kontrakt pro internet, pokus koordinovat vlády, firmy i jednotlivce ve snaze utvořit lepší budoucnost pro onlinový svět.