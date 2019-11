OSN: Koncentrace skleníkových plynů dosáhla rekordního maxima

Nárůst koncentrace klíčových skleníkových plynů, způsobujících globální oteplování je nevyhnutelným důsledkem pokračujícího nárůstu globálních emisí. To je charakterizováno jako "brutální zpráva" pro rok 2018. Světoví vědci vypočítali, že emise musejí do roku 2030 poklesnout o polovinu, má-li mít svět šanci omezit globální oteplování na 1,5 stupňů Celsia, nad kteroužto hodnotu stamiliony lidí budou trpět větším množstvím vln veder, sucha, záplav a chudoby.Avšak Petteri Taalas, generální tajemník Světové meteorologické organizace, konstatoval: "Neexistují vůbec žádné známky zpomalení, nemluvě o poklesu, navzdory všem příslibům podle pařížské dohody o klimatických změnách. V zájmu budoucnosti přežití lidstva musíme zvýšit úroveň svých ambicí."Musíme si připomenout, že naposledy kdy Zeměkoule zažila obdobnou koncentraci kysličníku uhličitého to bylo před 3 až 5 miliony let. Tehdy byla teplota o 2-3 stupně vyšší a hladina moří byla o 10-20 metrů vyšší než dnes.Tři čtvrtiny příslibů snížení emisí podle pařížské dohody z roku 2015 jsou "naprosto nedostatečné" podle podrobné expertní analýzy zveřejněné letos v listopadu. Znamená to, že je svět na cestě ke klimatické katastrofě. Jiná zpráva zjistila, že státy jsou na trajektorii, která do roku 2030 vyprodukuje více než dvojnásobek fosilních paliv, než kolik by jich mohlo být spáleno, aby nedošlo k zvýšení teploty o více než 1,5 stupňů."Míra koncentrace CO2 je nejbližší věcí k reálným Hodinám soudného dne, a dostáváme se stále blíže půlnoci," řekl John Sauven, šéf organizace Greenpeace UK.Zpráva Světové meteorologické organizace, zveřejněná v pondělí, zjišťuje, že koncentrace CO2 v roce 2018 dosáhla 407,8 částic na milion. V roce 2017 to bylo 405,5. ppm. Tato koncentrace je nyní o 50 procent vyšší než v roce 1750, než průmyslová revoluce začala široce pálit uhlí, ropu a plyn.Od roku 1990 způsobil nárůst koncentrace skleníkových plynů v atmosféře její ohřívací efekt o 43 procent silnějším. Většinu tohoto efektu - čtyři pětiny - způsobuje CO2. Avšak koncentrace metanu a oxidu dusíku, dalších dvou skleníkových plynů, v roce 2018 také stoupla více než je průměr za poslední desetiletí.Metan, který vypouští dobytek, rýžová pole a exploatace fosilních paliv, způsobuje globální oteplování ze 17 procent. Koncentrace metanu je nyní dvakrát tak větší než před začátkem průmyslové revoluce.Oxid dusíku, který pochází z přemírného používání hnojiv a z pálení lesů, je nyní o 23 procent intenzivnější než v roce 1750.Podrobnosti v angličtině ZDE