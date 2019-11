Britská předvolební kampaň: Hlavní rabín zaútočil na Corbyna za antisemitismus

26. 11. 2019





Emphraim Mirvis tvrdí, že židé se právem obávají, že volby vyhraje Corbyn



Hlavní rabín v Británii obvinil Jeremyho Corbyna, že připouští, aby "jed schvalovaný seshora" zakořenil v Labouristické straně. Dodal, že se židé právem obávají možnosti, že labouristé utvoří příští britskou vládu.



Mirvis napsal v deníku Times, že není jeho rolí přesvědčovat lidi, jak mají hlasovat, ale že způsob, jímž přistoupilo vedení Labouristické strany k antižidovskému rasismu "je neslučitelný s britskými hodnotami, na něž jsme tak hrdí - důstojnosti a respektu pro všechny lidi".



Labouristická strana neustále důrazně popírá, že by Corbyn nebojoval proti obviněním z antisemitismu v Labouristicvké straně. Poukazuje na to, že Corbyn dlouhá léta bojuje aktivně proti rasismu. Labouristé restrukturalizují interní procesy, které ve straně řeší stížnosti na antisemitismus.Mirvis zdůraznil: "Vedení strany nikdy nepochopilo, že neselhali jen ohledně procedury, kterou lze napravit jmenováním dodatečných pracovníků nebo zavedením nového procesu. Je to selhání schopnosti pochopit, že jde o lidský problém, ne o problém politický. Je to selhání kultury. Je to selhání vedení. Nový jed - schvalovaný shora - zakořenil v Labouristické straně."Rabín obvinil labouristy, že zůstává 130 neřešených případů antisemitismu, Labouristická strana to odmítá a poukazuje na to, že stížnosti na antisemitismus se týkají jen asi 0,1 procenta její členské základny. Poukazuje také na to, že antisemitismus je častější v Konzervativní straně než ve straně Labouristické. "Za poslední týden vyšlo najevo, že konzervativní kandidáti tvrdili, že události holocaustu byly 'vymyšlené' a že britští židé jsou 'extremisté´".Podrobnosti v angličtině ZDE