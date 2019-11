Twitter pohrozil britské Konzervativní straně, že jí za lhaní zruší účet

20. 11. 2019





Firma Twitter obvinila britskou Konzervativní stranu, že se pokusila oklamat veřejnost. Ústředí Konzervativní strany totiž během úterní večerní televizní debaty Johnson-Corbyn změnilo název jednoho oficiálního stranického účtu Konzervativní strany na Twitteru tak, aby to vypadalo, že je to neutrální, nezávislá služba, ověřující fakta a uvádějící na pravou míru lhaní politiků.



Konzervativní strana se v úterý večer stala terčem ostré kritiky z mnoha stran, když dočasně přejmenovala účet tiskové služby ústředí Konzervativní strany, který sleduje téměř 76 000 lidí, ze jména CCHQPress na factcheckUK.Twitterový účet byl pak během televizní debaty Johnson-Corbyn zneužíván k šíření výroků Konzervativní strany, které všechny začínaly slovem FAKT. Krátce po skončení televizní debaty byl název tohoto účtu na Twitteru opět změněn na CCHQPress.Firma Twitter vydala prohlášení, že Konzervativní strana se tak pokusila oklamat veřejnost. Pohrozila v něm, že podnikne "rozhodné kroky k nápravě", pokud se konzervativci znovu pokusí o podobný podvod. "Twitter bude za všech okolností umožňovat zdravou debatu během britských všeobecných voleb," konstatovala tato firma. "Vynucujeme globální pravida, která zakazují chování, které může klamat lidi, včetně chování těch, kdo mají verifikované účty. Jakékoliv další pokusy klamat lidi měněním verifikovaných informací o profilu na Twitteru - tak, jak jsme toho byli svědky během britské volební debaty - povedou k razantní nápravné akci."Trik Konzervativní strany okamžitě kritizoval známý server ověřující fakta "Full Fact", který provozuje charitativní organizace. Tato organizace uvedla, že účet politické strany nemůže být tímto způsobem zneužíván a že si stěžovala Twitteru.Labouristický poslanec David Lammy apeloval na britskou Volební komisi, aby záležitost vyšetřila a potrestala to, co charakterizoval jako "otevřený pokus podvést veřejnost".Will Moy, generální ředitel organizace Full Fact, řekl v britském rozhlase, že Twitter měl jednat rychleji a měl změnit název účtu zpět na původní jméno."Byl to pokus mást voliče a je nevhodné a klamavé, aby se seriozní politická strana takto chovala," řekl. "A je to také překvapivé. Proč se seriozní politická strana rozhodne předstírat, že je někdo jiný, a šířit tak svou volební reklamu?"Podrobnosti v angličtině ZDE