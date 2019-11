Problém tkví v nízkých mzdách

21. 11. 2019 / Jiří Hlavenka

Nechce se mně tomu ani věřit. Rozdíl mezi délkou dožití u osob s nízkým a vysokým vzděláním je u nás 14 let - podobnou hodnotu mají i další země V4, ale například v Kanadě jen tři roky, Izrael čtyři, Rakousko pět let. Zdroj dat a metodika je níže (Je to z loňska, upozornil Jan Rovenský, díky).

Pokud jsou data pravdivá, je to další svědectví o rozdělené společnosti, o vítězích a poražených. 14 let rozdílu života už není jen žádný subjektivní pocit "mně se daří blbě a jiným dobře, to je nespravedlivé". Čtrnáct let je obrovské číslo.

Úroveň vzdělání přece není bezprostřední příčinou, ale spojujícím indikátorem; příčinou bude nižší mzda (velké mzdové rozdíly dle úrovní vzdělání), v důsledku toho životní styl a životospráva, péče o vlastní zdraví atd.

Hlavně neříkejme, že se s tím nedá nic dělat, protože rozdíly mezi lidmi byly, jsou a budou, že ne každý je chytrý a může mít vysokou, a tak podobně...

Zdroj: Mezinárodní měnový fond