Hned poté, co Boris Johnson prohlásil, že Rusko do britské politiky nijak nezasahuje, dostali konzervativci z Ruska 6 milionů Kč

22. 11. 2019

Odborníci na internetová data z University of Swansea a University of California, Berkeley, zjistili, že 150 000 účtů v Rusku ve dnech před referendem o brexitu r. 2016 zveřejňovalo na sociálních sítích materiál týkající se brexitu. Boris Johnson vyloučil, že by Rusko zasahovalo do britské politiky, a odmítl zveřejnit parlamentní zprávu o ruském zasahování do britské politiky.

Brzo po tomto prohlášení dostala Konzervativní strana finanční dar z Ruska ve výši 6 milionů Kč.



Boris Johnson blocks publication of a report on Russian interference in UK elections.



The next week his party accepts £200,000 from the wife of the former Russian Finance Ministerhttps://t.co/fxN92sd8wY — Adam Bienkov (@AdamBienkov) November 21, 2019





"Data scientists at the University of Swansea and University of California, Berkeley found that over 150,000 accounts based in Russia posted content relating to Brexit in the days leading up to voting day on June 23, 2016."



Nothing to see here eh Bozo? — Timo#FBPE (@timolarch) November 21, 2019

Tories accepted £200,000 from Russia days after refusing to publish interference report https://t.co/ubtUjEOkiL — Tim Walker (@ThatTimWalker) November 21, 2019

