Hlavní příčinou likvidace hmyzu je umělé noční osvětlení

22. 11. 2019

Ekologickou katastrofu, jíž hrozí hromadné vymírání hmyzu, způsobuje noční elektrické osvětlení. To záporně ovlivňuje všechny rysy života hmyzu. Žárovky lákají hmyz k jisté smrti, noční osvětlení lokalizuje hmyz jako potravu pro krysy a žáby, noční osvětlení přehlušuje signály světlušek, vyzývající k páření.

Avšak na rozdíl od jiných faktorů, které likvidují hmyz, znečištění nočním světlem je relativně lehké odstranit. Stačí zhasínat zbytečná noční světla a používat řádná stínítka. Vhodné je také používat jen taková světla, která se rozsvítí krátce jen při pohybu. Taková praxe by okamžitě vedla k rychlému omezení likvidace hmyzu, konstatují vědci.Z mnoha zemí světa, včetně Německa a Portorika, je nyní hlášen kolaps hmyzí populace. První globální vědecká studie, vydaná letos v únoru , varovala, že všeobecný úpadek hmyzí populace povede ke katastrofálnímu kolapsu přírodních ekosystémů.Usuzuje se, že existuje asi milion druhů hmyzu, většina z nich je vědě dosud neznámá a asi polovina je noční hmyz. Hmyz aktivní za dne je také likvidován nočním světlem, které mu brání v odpočinku.Analýza, která vyšla v časopise, zaznamenává, že noční osvětlení už dlouho užívají farmáři k potlačování hmyzu, Avšak jak se lidská infrastruktura rozšířila a náklady na osvětlení poklesly, celá čtvrtina zemského povrchu je postižena znečištěním nočním světlem.Nejznámější je hmyz, točící se kolem žárovek, protože je považuje za měsíc. Třetina hmyzu, která je takto přilákána k žárovkám, do rána zemře, buď vyčerpáním, anebo je sežrána.Děsivou příčinou likvidace hmyzu jsou světla automobilů. Každé léta způsobí automobilová světla v Německu 100 miliard hmyzích smrtí.Některý hmyz používá polarizace světla k nacházení vody, kterou potřebují k rozmnožování. Avšak umělé osvětlení v tom brání.Jepice žijí jen jediný den, takže vylétají a hledají polarizované světlo. Najdou ho - ale z asfaltu. Položí do asfaltu svá vajíčka a zemřou. Tak se za pouhých 24 hodin zlikviduje celá populace jepic.Podrobnosti v angličtině ZDEhttps://www.theguardian.com/environment/2019/nov/22/light-pollution-insect-apocalypse