Západní zpravodajské služby našly ruského špiona v Katalánsku

25. 11. 2019

Španělský Nejvyšší soud zjišťuje, zda představitel GRU Denis Sergejev, který prováděl podvratné akce v Evropě a Asii, se také snažil destabilizovat Katalánsko v roce 2017, informují Lucía Abellánová, María R. Sahuquillová a Óscar López-Fonseca.

Generál Sergejev, ruský špion, který v roce 2017 v předvečer říjnového ilegálního referenda o odtržení odcestoval do Barcelony, prováděl podvratné operace v desítkách zemí Evropy a Asie. S použitím falešného jména Sergej Fedotov působil ve zvláštní jednotce 29155 a jeho přítomnost byla zjištěna v Británii a Bulharsku, kde jej západní zpravodajské zdroje spojují s řadou pokusů o zabití.

Denis Vjačeslavovič Sergejev je veteránem GRU, největší ruské zahraniční zpravodajské služby. Agent s hodností generála operoval nejméně dekádu v různých zemích. Na počátku působil pod vlastní identitou a později jako Sergej Fedotov. Pod tímto jménem byl odhalen v Bulharsku a Británii. Nyní španělský Nejvyšší soud vyšetřuje tohoto agenta označovaného jako "nebezpečný" a jeho údajné vztahy k událostem v Katalánsku, v rámci ruských pokusů destabilizovat jiné země.

Sergejev se narodil v roce 1973 malém militarizovaném městečku Ušaral v Kazachstánu. Sloužil v armádě na Sibiři, než byl přeložen do Moskvy. Zde vystudoval Elitní diplomatickou vojenskou akademii, odkud vybírá své kádry GRU. Jeho krytí je funkce manažera nebo akcionáře nejméně osmi ruských společností.

V roce 2010 začal působit pod novou identitou, jako Sergej Fedotov. S ní operoval v Evropě, Asii a na Blízkém východě. V roce 2015 se nacházel v Bulharsku, když zde došlo ke dvěma pokusům o zabití obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva.

V roce 2016, před referendem o brexitu a po něm byla jeho přítomnost zjištěna ve Velké Británii, jak odhalilo společné vyšetřování Bellingcatu, listů The Insider a Respekt.

Hladání v databázi cestujících také odhalilo dva lety do Barcelony. Během první Fedotov dorazil do katalánského hlavního města 5. listopadu 2016 a po šesti dnech odletěl zpět do Moskvy přes Zurich. Podruhé přiletěl takřka za rok, 29. září 2017, dva dny před referendem z 1. října. Tehdy zůstal ve Španělsku do 9. října a vrátil se do Moskvy přes Ženevu. Jiné důkazy o přítomnosti ve Španělsku nejsou k dispozici.

Prakticky nic o něm není známo od března 2018, kdy došlo k pokusu o otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Británii. Zpravodajské zdroje jsou přesvědčeny, že Sergejev dohlížel na pokus o Skripalovo zavraždění. Tvrdí také, že operativci náleží k jednotce GRU s číslem 29155, která je určena ke zvlášť citlivým operacím v zahraničí.

Podle zdrojů blízkých vyšetřování ve Španělsku jsou tyto informace součástí utajované kauzy nedávno otevřené soudcem Nejvyššího soudu Manuelem Garcíou-Castellónem. Vyšetřování provádí protiteroristické oddělení španělské policie. Podle dosavadních zjištění ruské aktivity v Katalánsku nebyly koordinovány s příznivci nezávislosti, ale spíše se snažily využít krize k destabilizaci Španělska.

Félix Arteaga, analytik institutu Elcano Royal, tvrdí, že aktivity Sergejevovy skupiny odpovídají vzorci ruských aktivit v Evropě. Arteaga zdůraznil, že od roku 2014 různé ruské tajné služby rozšířily své aktivity v zahraničí. "Přešly od skrytých akcí směřujících k získání informací k jiným, které jsou otevřenější, s cílem předvést svou kapacitu ovlivňovat."

Podrobnosti ve španělštině: ZDE