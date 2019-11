Jak koncem 30. let v SSSR zničili eugeniku

25. 11. 2019

Eugenika je tradičně více spojována s nacistickým Německem než se Sovětským svazem, ovšem ve 20. a 30. letech měl SSSR jedno z největších a nejaktivnějších eugenických hnutí na světě, upozorňuje Pavel Prjanikov. Ale pak v důsledku jeho velmi silného vlivu Stalin hnutí zrušil a jeho přední aktivisty nechal zabít, zavřít nebo vyhnat do exilu.

Spouštěčem, který vyvolal Stalinův útok proti eugenice i genetice, se stal dopis předního eugenika, který sovětskému diktátorovi adresoval ten nejpotrhlejší myslitelný vzkaz.

V návaznosti na plány vytvořit eugenickou mapu obyvatelstva a spermabanku k zajištění nejlepších možných vlastností příští generace sovětského dělníka eugenický specialista navrhl Stalinovi, aby ruské ženy byly uměle inseminovány spermatem Lenina a Darwina. Výsledkem by měl být skutečný "nový sovětský člověk".

Stalinova reakce byla rychlá a okamžitá. Nařídil ukončit všechny aktivity eugeniků v SSSR, popravy nebo uvěznění těch, kdo eugeniku aktivně propagovali, a vyhnání do exilu přinejmenším jednoho z nich - amerického komunisty Hermana Muellera, který pracoval v "zemi sovětů" od roku 1922.

(Co by se asi stalo, kdyby Mueller k navrhovaným dárcům spermatu vedle Darwina a Lenina zařadil i Stalina samotného, což by ani nevyžadovalo umělou inseminaci? - pozn. KD.)

S ohledem na Stalinovu reakci Mueller uznal, že musí SSSR opustit. Během několika měsíců odjel a pak bojoval ve Španělsku proti Francovi. Nakonec se v roce 1940 vrátil do USA. V roce 1946 získal Nobelovu cenu za medicínu kvůli svým genetickým výzkumům, z nichž velkou část provedl v době, kdy v SSSR propagoval genetiku.

Ve druhé polovině roku 1936 byl sovětský tisk plný útoků proti eugenice a eugenikům, označil je za "černosotněnský odpad" a spojoval je s nacisty. Specialisté na eugeniku byli přinejmenším vyloučeni ze strany a přišli o práci. V mnoha případech dopadli ale mnohem hůře.

Jedním z předních bojovníků proti eugenice se tehdy stal Trofim Děnisovič Lysenko, pseudovědec, který později vedl stejnou kampaň proti genetice.

