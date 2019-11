Dnešní úroveň britské Konzervativní strany: "Protestovat proti lhaní politiků je levicové!"

21. 11. 2019

Já jen říkám, že je absolutně správné, abychom my měli možnost upozornit na ty nepravdy, za něž jsou odpovědni labouristé.OK. K tomu, že to oklamalo veřejnost. Twitter konstatoval: "Každý další pokus oklamat lidi změnou informací o verifikovaném profilu způsobem, jehož jsme byli svědky během úterní britské televizní debaty, povede k rozhodnému nápravnému zásahu." Twiter zastává názor, že jste lidi oklamali.No, jsem si jist, že - -Oklamali jste lidi?Ne, ne, ne, ne, ne. Twitter má právo na svůj názor a já názor Twitteru respektuju. Jediné klamání, k němuž docházelo, bylo, že klamal Jeremy Corbyn. Ten klamal lidi ohledně naší politické strategie ke zdravotnictví. Jeremy Corbyn - -Jak měli lidi vědět, že ten twitterový účet byl majetkem Konzervativní strany?Bylo to tam napsáno. Byl tam přímý odkaz na internetové stránky Konzervativní strany.Můžete mi ukázat kde?Byl tam přímý odkaz na internetové stránky Konzervativní strany.Ukažte mi, kde je tady napsáno Konzervativní strana.To vám neukážu, protože tohle je váš počítač. Já nevím, co jste s tím udělal.Tohle je, co se objevilo na účtu Konzervativní strany.Zdůrazňovalo to, že ověřujeme fakta, a že je to od CCHQ.A to podle vás lidi neklame?Ne, je to od CCHQ.Ti voliči, jimž jsme to dnes dopoledne ukázali, nikdo z nich nevěděl, co to CCHQ znamená.No, tak to je mi líto, že jste našli lidi, kteří to nevěděli. Jsem si jist, že na ulkici najdete dostatečné množství lidi, kteří podpoří vaši verzi událostí.Tohle je reklama vaší organizace Vote Leave. Tvrdí, že Evropská unie se chystá zakázat konvice na čaj. Vy jste byl šéfem organizace Vote Leave a dnes se lidé z organizace Vote Leave podílejí na konzervativní volební kampani.Samozřejmě.Je tohle lež?Ne. Samozřejmě, že ne.Poznáváte tuhle reklamu, pane Gove?No, já, samozřejmě- je důležité -Tato vaše reklama tvrdí, že Evropská unie se chystá zakázat konvice na čaj. Je to lež?Ne. Není to lež. Evropská unie měla určitá pravidla, která měla podle jejich názoru vazbu na jejich energetickou politiku, a chystala se zakázat určité elektrické spotřebiče. Podobně jako zakázali určité typy žárovek.: Hovoříte o energetické efektivnosti. Oni se nechystali zakázat konvice na čaj.No, znamená to, že existovaly určité konvice na čaj, které jste už nesměli vyrábět. Užíváte slovo "lež". To je velmi emotivní slovo. Snažíte se zkonstruovat polemickou argumentaci - -Já vás jen žádám o pravdu.Ne, vy konstruujete polemickou argumentaci pro určitý názor.Ne, to nedělám, já vás jen žádám o pravdu.- protože - protože -Věříte v pravdu při volební kampani, pane ministře? Zastáváte názor, že by se měla říkat pravda?Vzhledem k tomu, že vy zastáváte určitý postoj,Já nezastávám žádný postoj. Je to kritické zkoumání skutečnosti, pane ministře. Řekněte mi. Pan premiér Johnson říká, že stavíte 40 nových nemocnic. Je to pravda nebo lež, pane ministře? Boris Johnson říká, čtyřicet nových nemocnic.Ano, je to pravda. Ale já myslím, je klíčovou věcí, klíčovou věci je, že jestliže chcete vést pořádný rozhovor -Je to pravda?Ano, je to pravda. Bude jich 40. Ale jestliže chcete vést pořádný rozhovor, můžeme vést pořádný rozhovor, jenže vy tady konstruujete polemický argument, a samozřejmě, to je samozřejmě naprosto -Tomu se říká kritické zkoumání skutečnosti, pane Gove. Dávám vám jen jednoduchou otázku. Jestli je něco pravda nebo ne, a o tom se mohou rozhodnout sami voliči.Je to polemická - polemická -Mluvme tedy o brexitu. Vy jste řekl, že - -Ne, ne, ne, ne, ne.Chcete mluvit o brexitu nebo ne?Chci, ale jedna věc je, že vy zneužíváte tohoto rozhovoru jako příležitosti k tomu - naprosto to chápu - ke konstrukci argumentace. Je to naprosto seriozní druh novinářské práce. Vy si zkonstruujete argumentaci, používáte rétoriku, máte celou řadu argumentů, kterým věříte - to je naprosto férová novinářská práce. Není to ale objektivní. Není to -: Ono není objektivní, zeptat se vás, jestli budete stavět čtyřicet nemocnic nebo šest?Ne, protože -Jakým způsobem to není objektivní?Není, protože máte argument, který se snažíte prosadit.Ne, nemám. Ptám se vás: Postavíte čtyřicet nemocnic nebo šest? Co může být objektivnější než tohle?No, jak už jsem to vysvětlil před chvílí. Čtyřicet nemocnic. To, že jich budeme stavět jen šest, je postoj Labouristické strany, který včera večer opakoval Jeremy Corbyn. Vy to teď opakujete znovu. Znovu -BBC také dospěla k závěru, a nezávislí kontroloři faktů, že jich nebudete stavět čtyřicet. To byly také polemické argumenty?Jedna věc na ověřování faktů je to, že je důležité, abychom měli nezávislé potvrzování faktů. A to jsme dělali včera večer, když Jeremy Corbyn -To ale nebylo nezávislé, to šířila Konzervativní strana...Ano, ale bylo to založeno na objektivních kritériích. A objektivní kritéria jsou při volbách důležitá. Stejně jako vyjadřování subjektivních názorů. A vy chcete vyjadřovat určitý subjektivní názor a já s tím nemám problém, ale je jen férové, aby diváci Channel 4 News uznali, že jim předkládáte určitý subjektivní názor ve snaze zkonstruovat určitý argument a znovu, to je v pořádku, lidi budou vědět, že argumentovat -Někteří lidé budou opravdu zmateni ohledně toho, o čem hovoříte, protože já se ptám na prostá fakta, na jednoduchou pravdu - -Ne, ne, ne, ne. Lidi budou vědět -Mluvme o brexitu. Proto jste tady. Hovoříte o tom, že chcete už realizovat brexit.Lidi budou přesně vědět, co tu děláte, což je OK. Vy tady konstruujete pevnou levicovou argumentaci pro prosazování určitého politického názoru. A to je naprosto v pořádku. Lidi to vědí. Lidi vědí, že to je to, co vy a Channel 4 News děláte a je jen férové, aby si na to lidi udělali svůj názor.To jsou velmi vážná obvinění a myslím, že by neobstála před objektivní kritickou analýzou. Upřímně řečeno. Dovolte mi, abych se vás zeptal: Vy už chcete realizovat brexitNo, já si myslím, že veřejnost si udělá - -Vy přece chcete mluvit o realizaci brexitu.Ano.Vy jste řekl, že přechodné období po brexitu není možno prodloužit. Je to pravda nebo to není pravda? Protože to musíme před volbami vědět. Nebude prodlouženo? Ale mohlo by být prodlouženo?No, jestli by například vznikla labouristická vláda s Jeremym Corbynem, měli bychom nejen měsíce, ale celé roky nejistoty. Ten by to přechodné období prodloužil. Prodloužil by naše členství v Evropské unii. Takže by se konalo druhé referendum o brexitu, pak další referendum o nezávislosti Skotska, a v tom období ochromující nejistoty náš osud by nebyl jasný. Ale pokud budeme mít většinovou konzervativní vládu, s konzervativní většinou v parlamentě, parlament bude moci zase začít pracovat a v důsledku toho my budeme moci zajistit, abychom začali řešit priority občanů. Budeme moci investovat do těch 40 nemocnic, najmeme 20 000 nových policistů a zajistíme také, aby postavení Skotska v britské Unii bylo zacementováno. A naše dnešní oznámení, o němž vím, že o něm budete informovat férově, dalších investic do zemědělství a do životního prostředí po celou dobu nového parlamentu, bude zdůrazněno, postavení Skotska bude posíleno a Boris Johnson jako náš premiér bude pracovat pro všechny lidi v Británii.Takže mám vaše slovo, že to přechodné období prodlouženo nebude? Ne, že by nemohlo být prodlouženo? Samozřejmě, vy jste také dal slovo, že Boris Johnson není způsobilý k tomu, aby se stal premiérem, pak jste byl členem vlády Borise Johnsona, pak jste dal slovo, že jsme nehlasovali pro divoký brexit, pak jste se stal ministrem pro realizaci divokého brexitu. Mohou lidé v těchto volbách vašemu slovu důvěřovat?No, to byla krásná řeč. Jsem si jist, že by byla pozitivně přijata při každé předvolební akci.Tohle jsou všechno věci, které jste řekl. Cituju vám vaše vlastní slova.Ne, to neděláte. Konstruujete polemický argument. A děláte to velmi dobře.Opakuju vám vaše vlastní slova.Jako někdo, kdo býval v minulosti novinářem, než jsem se stal politikem, psal jsem taky polemiky, jste na té cestě.Co podle vás máme dělat, pane ministře, než po vás chtít, abyste se zodpovídal ze svých výroků a činů? Na základě této fantazie, kterou jste tu vytvořil vlastními slovy?No, já vám vždycky rád odpovím na všechny konkrétní otázky. Také obdivuju každý dobrý projev, jako je ten, co jste tu pronesl. Nevím, na co jste se ptal, ale ten projev se mi líbil. Takže jaká byla ta otázka?Ta otázka byla, jestli se o to chcete ještě naposledy pokusit: Můžeme brát vážně vaše přísliby v těchto volbách, že splnite to, co slibujete?No, samozřejmě, absolutně. Jen se podívejte, čeho všeho jsme ve vládě dokázali. Když jsem byl ministrem školství, řekl jsem, že proměníme školství, 1,9 milionu dětí v dobrých a vynikajících školách, to bylo toho důsledkem. Tady ve Skotsku se jejich školství vrací do minulosti. My jsme splnili své přísliby pro britské státní zdravotnictví, Ochránili jsme výdaje na zdravotnictví v reálných cenách. Tady ve Skotsku máme v Edinburku dětskou nemocnici, která nebyla ani otevřena, máme nemocnici královny Alžběty v Glasgow, která je v ohnisku skandálu, také jsme lidem snížili daně, tady ve Skotsku vláda skotských nacionalistů lidem daně zvýšila, včetně daní našich chrabrých vojáků, jen konzervativní vláda dokázala armádu ochránit před tímto zvýšením daní, no a vypracovali jsme dobrou dohodu o brexitu, přestože si spousta lidí myslelo, že se to Borisovi nepodaří. Někteří lidé byli cynikové a mnozí byli skeptiky. Ale my máme dobrou dohodu o brexitu.