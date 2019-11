Británie: Poněkud plytká předvolební televizní debata Johnson - Corbyn

Debata Johnson-Corbyn nepřinesla příliš mnoho nového. Johnson se nepřekvapivě choval jako obyčejně, tedy jako debil, nebyl schopen dát dohromady souvislou větu ani pohovořit o svém volebním programu, jen neustále opakoval Get Brexit Done, útočil osobními útoky proti Jeremymu Corbynovi a opakovaně lhal. Johnson se také choval nedisciplinovaně, překřikoval moderátorku, která ho musela neustále umravňovat a nutit k tomu, aby přestal blábolit.



Upozorní hlavní komentátorka televize BBC na to, že Johnson neustále lže o to, že staví "40 nových nemocnic", když nic nestaví? Znovu Johnson dnes večer Britům lhal o státním zdravotnictví, to je docela temná věc. Řekne BBC jasně, že je Johnson lhář?



@OborneTweets : "He's lied to the British people about the #NHS tonight, that's a pretty dark thing to do. "Is the @BBC going to call out Johnson as a liar? " @bbclaurak @itvnews call out these lies, that's a big challenge for the big broadcasters." pic.twitter.com/Y3JvkH5mAZ

Ač nejsem žádným stoupencem Jeremyho Corbyna, šéf Labouristické strany se choval věcně, disciplinovaně a uměřeně a na rozdíl od Johnsona respektoval formát pořadu. K osobním útokům se nesnižoval, což někteří komentátoři kritizovali, neboť poukazovali na to, že se mělo v televizním pořadu daleko více upozorňovat na to, že Boris Johnson je notorický lhář, že lhal několikanásobně i v tomto pořadu a že ze svých předchozích příslibů nikdy nic nesplnil.



Moderátorka: Záleží v těchto volbách na pravdě? Johnson: Myslím, že ano. Obecenstvo se tomu směje. Ví, že Johnson je lhář.

In case anyone missed it, here's the #ITVLeadersDebate audience bursting out laughing at Boris Johnson claiming 'the truth matters' #WinForCorbyn They know he's a liar pic.twitter.com/I6awNAxtYk

Johnson na Corbyna opakovaně útočil, a snažil se o tom znovu a znovu hovořit, i když tématem diskuse bylo už něco jiného, takže ho moderátorka musela umravňovat, že Corbyn neví, jak by hlasoval, pokud se Labouristické straně po jejím případném vítězství v prosincových volbách podaří vyjednat s EU novou, lepší dohodu o brexitu a předloží ji britským voličům v novém referendu s alternativou zrušení brexitu. Johnson také na Corbyna útočil, že chce brexit znovu odkládat, a tyto útoky vyvolaly u části publika potlesk.





Johnson měl zase slabou chvilku, když bylo zejvné, že mu jako podvodníkovi přítomné publikum nevěří ani slovo. (Sliboval, že brexit uskuteční do konce roku 2020, publikum se začalo smát, když se moderátorka zeptala, zda nechá zase vydat pamětní mince, tentokrát s datem 31.12. 2020.)



Celkem však - šlo o pořad na komerční televizi - zůstala celá diskuse plytká.

We're well on our way to becoming a banana republic… The Conservatives have been accused of misleading the public after they rebranded their official Twitter account as “factcheckUK” during the televised leaders’ debate. #FactCheckuk #LeadersDebate https://t.co/3XWerTrwhx

As the home of the original @FactCheck in the UK we need to point out “factcheckUK” has nothing to do with @Channel4News it is the renamed twitter account of @cchqpress- @Conservatives no political party should be trying to cloak themselves in the guise of independent journalists https://t.co/KprD6ub7eD