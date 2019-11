Soudruhu Zimolo, netunelujte sociální demokracii!

20. 11. 2019 / Richard F. Vlasák

Tak, jak je to? Chcete kandidovat za sociální demokracii nebo za Změnu 2020? Chcete pokračovat ve své spolupráci dál stavět chatky u Lipna nebo už konečně přiznat barvu a sdělit Jihočechům to, co už občané Vaší obce dávno vědí, že jste jenom jeden z mnoha politiků? Že Vám nejde o obyčejné lidi, ale o velká auta a bývalé missky. Vždycky jste si pletl stranu, vstupte už konečně do ODS, Martin Kuba Vás tam rád přivítá. Vám jde o to položit jedinou stranu, která se může zastat lidí práce kvůli Vašemu osobnímu prospěchu.

Slovo soudruh nabylo svého negativního významu až po roce 1948, ještě ve sborníku Naši velikáni se dočteme, že na pohřbu Aloise Rašína bylo množství jeho „soudruhů“. U Vás, soudruhu Zimolo, myslím na druhý význam toho slova, jste členem aparátu vzniklého opoziční smlouvou a dusícího naši republiku. Jen shoda okolností Vás přivedla mezi demonstranty 89 na Jindřichohradecku, narodit se o pár let dřív, leštil byste kliky a předával rudé šeříky. Pak jste se našel. Když byla na vzestupu sociální demokracie, přidal jste se na správnou stranu. Ze starosty z pohraničního městečka, kde se najednou začalo dařit golfu, byl hejtman bojující proti poplatkům v krajských nemocnicích.

Pak jsme se setkali, Vy, mladá naděje sociální demokracie a já, komentátor Deníku. Vaše němčina byla podprůměrná, ale schopnost vymlouvat se za schválený projekt: Golfem proti drogám obdivuhodná. Takový sociálně demokratický projekt, že... Dodnes mám tu nahrávku z našeho rozhovoru k dispozici. Bylo zajímavé a inspirativní se s Vámi setkávat, byl jsem naivní a věřil jsem Vám, když jste se obával o svou rodinu, když vypukla kauza ROP Jihozápad.



Pak Vás a Vašeho tajemníka Podholu bývalý manažer Trnka, ředitel téhož programu obhospodařujícího evropské dotace, obvinil, že jste chtěl nasměrovat několik miliónů korun na Vámi spřízněné projekty. Nevěřil jsem mu a měl jsem dobrý důvod, šlo o klasický manévr: „Zloděj křičí, chyťte zloděje!“ Navíc jím zmiňovaný modus operandi celého případu je jinde, takhle hloupě se evropské peníze nerozkrádaly. Nakonec tato podkauza zmizela do ztracena. Proč? Dodnes jsem názoru, že šlo o pouhé varování. Hluboká Vám dávala najevo, že si nenechá do ničeho mluvit. Přijal tehdy nabídku M. Kalouska na spolupráci zakuklenou do podivuhodné velkorysosti ministra financí, jenž kraji slíbil zafinancovat projekty ze státní kasy, děj se co děj?

Myslel jsem si tehdy, že to je hlavní kolbiště, a mezitím měl být dostavěn Temelín. Aby k tomu došlo, byl potřeba souhlas okolních obcí zaplacený ČEZem. Stamilióny korun měly plynout do obecních pokladen a prospěšných projektů, jenže nikdo nikdy nezveřejnil podrobný rozpočet. V předvolebních otázkách Václava Moravce jste mával jen rámcovým rozpočtem. Jinými slovy, dozvěděli jsme se, kolik korun dostane sport, ale nikdy za kolik byly zaplaceny míče pro FC Nekopnu si! A jestli jich nebylo koupeno v nějaké obci více, než tam je vůbec obyvatel. Marek Švehla z Respektu se také snažil dostat k rozpočtům, a ani jemu a ani mně se to nepodařilo. Dostali jsme na svou žádost podle zákona 105/1994 Sb. odpověď z krajského úřadu, která právně neodpovídala a byla jen výmluvou. Dodnes ji mám k dispozici. Nebylo by ve Vašem zájmu, soudruhu Zimolo, všechny pochybnosti vyvrátit a poskytnout celý rozpočet ?

Nebo jiná otázka. Za dobu Vašeho panování na kraji jste za dopravu odpovědný nebyl, ale celým vedením kraje byla schvalována výstavba silnic. Mýlím se? Bylo jistě náhodou, že zakázky na stavby II. a III. třídy dostávaly ty stejné firmy? Proč? Nebo snad má pravdu anonym, který obviňuje regionální politiky z obou stran ODS i ČSSD, že byly částky z těchto peněz využity pro stranické sektretariáty a kmotry, kteří podobné obchody zprotředkovali? Nevím, ale Vy ano.

Nechci připomínat Vaši trapnou účast na tzv. lánské schůzce, i Vaše zatloukání kluka přistiženého na švestkách. Chci však připomenout Vaše působení od tohoto připravovaného puče. Stále a znovu jste jen okopával kotníky dalším členům sociální demokracie, nikdy jste však nepřinesl vizi, která by byla v nějakém kontextu dějin sociálně demokratického hnutí u nás nebo v Evropě. To, co jste přinášel, byly jen skřeky – nacionalismus, odpor vůči stejným platům pro ženy a muže, boj proti ochraně životního prostředí na Šumavě (v tomto směru jste si náhodně s Hlubokou notoval, že...?)



Přivedl jste jihočeskou sociální demokracii na slepou kolej, z níž nenajde cestu ven. Kdo na to doplatí? Obyčejní lidé, kteří podlehnou Vámi podporované demagogii, která rozhodně nepřinese žádnou odpověď na výzvy budoucnosti. Půjdou s tímto nenávistným programem mladí lidé, tedy jiní, než ti, kteří podobně jako Vy toužíte jen po moci a penězích? Ne. Prodáte zemi starcům, o nichž zpíval Kryl, aparátčíkům bývalého režimu.

Nebudu se vyjadřovat ke kauze Lipno, nic o ni nevím. Ale vím o tom, jak v každé stranické buňce jihočeské ČSSD existují lidé, kteří jsou jen připraveni opustit sociální demokracii na Váš povel a podpořit Změnu 2020. Vím o tom, že máte připraveny členky a členy, kteří Vám budou zajišťovat pozice nadále v sociálně demokratické straně v případě, že by to s Vaším projektem najednou nevyšlo, budou oslabovat stranu zevnitř, až k neúspěchu.



Tomu se říká tunel. Jiné slovo pro toto jednání nemám. Objíždíte kraje, aby se k Vám přidaly všechny krysy, kterým nejde o budoucnost obyčejných lidí, ale o peníze, moc.



Buďte chlap a řekněte sociální demokracii sbohem, vezměte sebou všechny své pomahače a neprzněte stranu, za níž umírali lidé v koncentrácích, ať už v nacistických nebo komunistických, jež byla nadějí v době egoistických neoliberálních vlád. Jedině tak se sociální demokracie zbaví všech kmotrů a vlivů oligarchů. Jděte a zavřete za sebou dveře, byl jste nadějí a jste zklamáním. Jste dalším zrádcem obyčejných lidí vedle Miloše Zemana.