Německo: Ultrapravicové milice využívají strachu veřejnosti

20. 11. 2019

Ultrapravicová miliční uskupení tvrdí, že hlídají tam, kde policie hraje slepého. Ale když kriminalita klesá a policejní přítomnost v Německu je silnější než kdy dříve, analytici a politici tvrdí, že tu jde o nečisté motivy, píše Austin Davis.

Výkřik prolomil ticho úterního odpoledne před berlínskou barokní katedrálou v centru. "Hej, ty!" křičí Oliver Niedrich, člen hlídky místní milice, než začne honit dvě ženy žebrající o drobné. Je přesvědčen, že jde o kapsářky, ale nepředkládá žádný důkaz.

Ženy zmizí, než je mohl Niedrich chytit. Ale honička stačí k přitáhnutí pozornosti nervózních kolemjdoucích - a policistů hlídkujících v dané oblasti.

"Občas narazíme na lidi, kteří nás zrovna neoblibují," říká Niedrich poté, co policie zkontrolovala jeho doklady nechala ho jít si po svých. "Policie jde po nás, ale my nedbáme - aspoň do téhle oblasti přijdou." Niedrich ví, že jeho akce, včetně nošení oficiálně vypadající rudé vesty, jsou technicky legální, pokud nikoho nezadrží nebo nepoužije násilí.

Niedrich patří ke zhruba dvacítce příslušníků "občanských hlídek". Muži v rudých vestách po dvou či po třech hlídají čtvrti v Berlíně, o nichž tvrdí, že zde kvete drobná kriminalita. Jejich iniciativa nese název Schafft Schutzzone (Založ chráněnou zónu). Zkracuje se na "SS", což v Německu ihned vyvolává vzpomínku na nacistické "ochranné oddíly" přímo zodpovědné za genocidu. Niedrich toto spojení odmítá.

Iniciativa je nicméně odnoží ultrapravicové strany NPD.

"S přílivem cizinců se toho hodně změnilo," tvrdí Sebastian Schmidtke, místopředseda berlínské organizace NPD, který milici organizuje. "To je naneštěstí skutečnost. A nemůžete před ní zavírat oči." Schmidtke má za sebou pestrou historii usvědčení z "podněcování", což je ustanovení o zločinech z nenávisti často uplatňované na případy popírání holokaustu a rasové, náboženské či etnické urážky.

Jeho tvrzení se nesnese s fakty: Ve skutečnosti kriminalita v Berlíně i celém Německu klesá.

Občanské milice nejsou v Německu úplnou novinkou, ale příliv uprchlíků a žadatelů o azyl po roce 2015 přinesl novou dynamiku, říká Berndt Wagner, kriminolog a ředitel organizace EXIT Deutschland pomáhající lidem s odchodem z neonacistických skupin.

V roce 2018 celostátně kriminalita klesla o 3,5 %, zejména pokud jde o sexuální útoky, krádeže a podvody. V Berlíně samotném počet nahlášených kapesních krádeží v roce 2018 klesl o 26,2 %. Podle spolkových statistik v roce 2017 dosáhl počet zaměstnaných policistů nejvyššího čísla za dvě dekády.

S ohledem na tyto údaje to není kriminalita, čeho se Němci bojí, ale spíše diverzifikující se společnost, říká Wagner. Proto miliční uskupení přitahují ultrapravicové ideology. Někteří z nich považují tyto jednotky za "uklízecí týmy".

Podrobnosti v angličtině: ZDE