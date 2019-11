Řecko: za pomoc uprchlíkům jim hrozí 25 let vězení. Zastavme to!

Prosba Amnesty International

19. 11. 2019

Sarah a Sean pomáhali migrantům a uprchlíkům v nouzi na řeckých ostrovech. Za to byli obviněni ze špionáže a dalších absurdností a hrozí jim až 25 let vězení. Sarah je sama uprchlice ze Sýrie a její příběh byl dokonce zfilmován – člun, na kterém plula z Turecka do Řecka, se dostal do potíží a ona a její sestra, obě profesionální plavkyně, ho pak několik hodin táhly ke břehu. Poté, co se vzpamatovala ze svých traumat ze Sýrie a strastiplné cesty, rozhodla se Sarah pomáhat dalším uprchlíkům přímo na řeckých ostrovech.







Podpořte Sarah a Seana v rámci Maratonu psaní dopisů! Jak? Napište dopis…