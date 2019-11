Uprchlíci z Libye se nevydávají na riskantní plavbu přes Středozemní moře, že by doufali v záchranu

19. 11. 2019



Neexistuje žádná statistická vazba mezi pravděpodobností, že by byli uprchlíci uprostřed Středozemního moře zachráněni a počtem lidí, kteří se pokoušejí přeplavit se přes Středozemní moře. Vyplývá to z nové studie, která zpochybnila často v Evropě opakované lživé tvrzení, že přítomnost nevládních záchranných lodí ve Středozemním moři vede k tomu, že se na moře vydává více uprchlíků.



Tyto lživé obavy jsou důvodem, proč se státy snaží omezit záchrannou činnost lodí nevládních organizací, nebo jim dokonce brání vyplout z jejich přístavů.

Jde o první podrobnou studii aktivního zachraňování uprchlíků ve Středozemním moři plavidly nevládních organizací od roku 2014 až do října 2019. Analýza se soustřeďuje především na prvních devět měsíců roku 2019, kdy Evropa stáhla všechna svá záchranná plavidla a na moři zůstala jen plavidla nevládních organizací či libyjské pobřežní stráže.Ze studie vyplývá, že počet zachráněných osob závisí na počtu lidí, kteří se vydávají na moře. Studie zjistila silnější vazbu mezi počtem migrantů vydávajících se na moře a politickou stabilitou v Libyi nebo počasím, a vůbec žádnou vazbu na počet záchranných lodí přítomných ve Středozemním moři.Studie zjistila, že v roce 2015 celkový počet uprchlíků, kteří se vydali z Libye do Středozemního moře, ve srovnání s rokem 2014 mírně poklesl, přestože počet migrantů zachráněných nevládními plavidly stoupl z 0,8 procent na 13 procent.Během pěti let zachránila humanitární plavidla celkem 115 000 migrantů z celkového počertu 650 000. Jen v roce 2019 zahynulo na moři nejméně 1078 osob.Evropská unie financuje libyjské pobřežní hlídky a poskytuje jim výcvik. Neexistuje však žádná všeobecně platná dohoda, jak by se mělo s příchozími uprchlíky zacházet rovným a férovým způsobem, platným ve všech zemích Evropské unie.Podrobnosti v angličtině ZDE