Trumpem vyhozená americká velvyslankyně na Ukrajině podala v Kongresu zdrcující svědectví o korupci

15. 11. 2019

<br>Trump dokonce zaútočil na bývalou americkou velvyslankyni Marie Yovanovitchovou během jejího svědectví v Kongresu. Yovanovitchová byla třetím svědkem při veřejných slyšeních, která zjišťuájí, zda Trump zneužil pravomoci svého úřadu k svému osobnímu prospěchu.<br>

Páteční svědectví Yovanovitchové, široce respektované aktivistky proti korupci, která pracovala v americké diplomatické službě déle než třicet let během šesti různých amerických vlád včetně čtyř republikánských prezidentů, bylo velmi dramatické.Pouhých šest týdnů poté, co ji americké ministerstvo zahraničí požádalo, aby prodloužila svou tříletou službu velvyslankyně v Kyjevě o další rok, svědčila Yovanovitchová, že jí náhle zatelefonoval její nadřízený na americkém ministerstvu zahraničí a s okamžitou platností v květnu ji vyhodil z funkce."Řekl větu, které rozumí každý americký diplomat: 'Pan prezident ve vás ztratil důvěru'," řekla Yovanovitchová. "To bylo po třiatřiceti letech služby naší zemi strašlivé slyšet."Yovanovitchová byla první ženou, která při slyšeních v rámci impeachmentu kritizovala Donalda Trumpa. Zatímco hovořila, Trump na ni zaútočil na Twitteru: "Všude, kam Marie Yovanovitchová zašla, to dopadlo špatně," a "Je absolutním právem amerického prezidenta jmenovat velvyslance."Nezvyklé bylo, že po ukončení jejího svědectví se Yovanovitchové dostalo ovací ve stoje.Yovanovitchová popsala pomlouvačnou kampaň, která proti ní vznikla na Ukrajině a pak ji agresivně začal prohlubovat Rudy Giuliani, Trumpův osobní emisar, Donald Trump Junior a pak sám Trump. Vysvětlila, že její vyhození z funkce bylo nejvyšší prioritou pro bývalého ukrajinského generálního prokurátora Lutsenka, proslulého svou korupcí, který se chtěl zavděčit Trumpovi."Vyhození velvyslankyně Yovanovitchové umožnilo vytvoření neregulérního kanálu, jehož prostřednictvím bylo možno usilovat o dvojí vyšetřování, které tolik chtěl pan prezident, konspirační teorii o roce 2016 a - což bylo nejdůležitější - vyšetřování svého politického oponenta pro rok 2020, Joea Bidena, jehož se Trump nejvíce obával," řekl předseda výzvědného výboru Kongresu Adam Schiff.Lutsenko hrál klíčovou roli, na Ukrajině i v amerických médiích, při šíření pomlouvačných a bezpodstatných obvinění proti Bidenovi. Šířil také vyvrácenou teorii, že se během voleb v roce 2016 Ukrajina spikla proti Trumpovi.Yovanovitchová uvedla, že Spojené státy pomohly Ukrajině v boji proti korupci, avšak za Trumpovy vlády dostali korupčníci na Ukrajině najednou znovu moc, takže se jim podařilo docílit jejího vyhozené z funkce velvyslankyně.Schiff přečetl během slyšení Trumpovy tweety a zeptal se Yovanovitchové, co si o nich myslí. Odpověděla, že zastrašují.Schiff reagoval: "Chci vám dát vědět, že někteří z nás tady berou zastrašování svědků velmi, velmi vážně."Podrobnosti v angličtině ZDE