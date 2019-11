Lidová povstání v Iráku a Libanonu mezi íránskou a izraelskou geopolitikou

14. 11. 2019

Není to pouze Írán, který bedlivě sleduje povstání Iráčanů a Libanonců, také Izrael tamní situaci pozorně monitoruje. Tel Aviv má v první řadě zájem o Libanon. Nedávno se zapletl s Lidovými mobilizačními silami a Revolučními gardami – tedy alespoň jak sám tvrdí, píše Oraib Al-Rantawi na webu middleeastmonitor.com.

Tato dvě povstání přilákala rostoucí regionální a mezinárodní pozornost. Panují obavy, že se hlavní protesty ztratí v konfliktech mezi různými proxy silami, které v regionu zuří nejméně 15 let. Íránský nejvyšší duchovní vůdce popsal demonstrace jako „nepokoje“ a apeloval na Iráčany, aby respektovali zákon a státní instituce. Dále uvedl, že povstání jsou „pobízena“ Izraelem, USA a dalšími státy. Avšak jak by tyto státy přinutily miliony mladých žen a mužů, aby vyšly do ulic?