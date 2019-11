Boris Johnson se v opilosti a bez bezpečnostní služby setkal v Itálii s "bývalým" agentem KGB

17. 11. 2019





Tento ruský miliardář tvrdí, že na tom setkání "nebylo nic nezvyklého"



Boris Johnson se setkal s "bývalým" agentem KGB během vysoce kontroverzní cesty na mejdan, dva dny po vrcholném jednání NATO, kterého se účastnil a které jednalo o hrozbách z Ruska.



Johnson byl tehdy britským ministrem zahraničí a setkal se s ruským miliardářem Alexandrem Lebeděvem, jehož rodina vlastní britské noviny The Independent a Evening Standard. K tomuto setkání došlo loni po jednání ministrů zahraničí EU v Bruselu, které se zabývalo otrávením britského špiona Sergeje Skripala.



Podle svého účtu na Instagramu Alexander Lebeděv byl několik dní před setkáním s Johnsonem na Ruskem okupovaném ukrajinském území - na Krymu. Lebeděv silně podporuje ruskou okupaci Krymu.







Anglickým voličům šílené a nebezpečné chování Borise Johnsona nikterak nevadí, ani mu nevadí jeho lži. Podle průzkumu agentury YouGov má Johnson a jeho ultrapravicová Konzervativní strana nyní podporu 45 procent voličů.



Johnson se setkal s Lebeděvem v dubnu 2018, pouhý měsíc o otrávení Sergeje Skripala a jeho dcery novičokem. Johnson porušil vládní protokol, opustil své bezpečnostní strážce a odletěl na luxusní mejdan, pořádaný v jednom italském paláci nedaleko města Perigua Leběděvovým synem Jevgenijem.Alexander Lebeděv popřel, že by se s Johnsonem setkal. Avšak mluvčí posléze potvrdil, že k setkání mezi Johnsonem a Lebeděvem došlo. Není známo, o čem hovořili. Úřad britského premiéra v Downing Street se k věci odmítl vyjádřit.Devětapadesátiletý ruský oligarcha dlouho argumentuje, že západní sankce proti Rusku kvůli útoku na Ukrajinu jsou "absurdní" a "neúčinné" a jeho práce pro KGB je dobře zdokumentována.Tyto informace vycházejí najevo uprostřed pokračujícího znepokojení způsobeného tím, že Johnson potlačil zprávu parlamentního výboru pro výzvědné a bezpečnostní záležitosti o hrozbách britské demokracii podvratnou činností Ruska.Vysocí činitelé v britské vládě sdělili listu Observer, že zpráva byla zřejmě potlačena hlavně proto, že obsahuje informace o Johnsonových stycích s Donaldem Trumpem a o Trumpově vazbách na RuskoZdroj také potvrdil, že rozhodnutí Downing Street potlačit tuto zprávu je absolutně "ohromující" a že výmluvy Downing Street ohledně nezveřejnění této zprávy jsou naprosto lživé.V pátek Johnson tvrdil, že "neexistují žádné důkazy" o tom, že by Rusko zasahovalo do britské demokracie.Podrobnosti v angličtině ZDE