Australská vláda podporuje těžbu uhlí, zatímco Sydney ohrožují „katastrofické“ požáry

14. 11. 2019

Premiér Morrison vykřikuje něco o městské levici a skutečnosti, že v Austrálii vždycky docházelo k požárům buše. Ano, ale ty požáry dříve nebyly tak časté a intenzivní. Riziko požárů bylo do značné míro vyhroceno tím, že lidé používají motorová vozidla, uhlí a zemní plyn – to je prostě fakt. Vyšší teplota vedla v Austrálii k většímu suchu. V průběhu let 2011 až 2016 se počet požárů buše zvýšil o 40 procent. List Guardian psal o kontroverzi, kterou v Austrálii vzbudila skutečnost, že Morrisonova vláda má nejhorší klimatickou agendu ze zemí G20.

Nová zpráva týkající se G20 a klimatu přichází se zjištěním, že australské emise se zvyšují, přičemž neexistuje žádný plán, který by je držel na uzdě. Australská vláda je vůči uhelnému průmyslu ještě vstřícnější než Trumpův Bílý dům. Morrisonův kabinet je plný klimatických popíračů. Podle Guardianu se Austrálie stala „horkým bodem masivního odlesňování“. Mezitím australské emise oxidu uhličitého na hlavu patří k největším na světě.

