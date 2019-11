Zuřivost v Británii: Policie odložila kriminální vyšetřování Borise Johnsona "až na dobu po volbách"

10. 11. 2019

Toto rozhodnutí vyvolalo zuřivost od politiků ve Westminsteru a od členů londýnského shromáždění, kteří konstatovali, že to vypadá, že toto rozhodnutí bylo potlačeno, aby nebyly ohroženy Johnsonovy šance na zvolení ve volbách.Boris Johnson také potlačil zveřejnění parlamentní analýzy o zásazích Ruska do britské politiky a do Konzervativní strany. První dny předvolební kampaně Konzervativní strany byly charakterizovány hned několika skandály. Jacob Rees-Mogg se vyjádřil, že přibližně sedmdesát obětí požáru ve věžáku Grenfell Tower zahynulo, protože byli "příliš blbí". Jeden člen Johnsonovy vlády, Alun Cairns, byl nucen odstoupit a ústředí Konzervativní strany vydalo lživé video, jímž se pokusilo zdiskreditovat seriozního činitele Labouristické strany Keira Starmera. Náskok konzervativců před labouristy, navzdory tomu, že Labouristická strana má v čele nekompetentního hlupáka Jeremyho Corbyna, poklesl za poslední týden z 16 na 12 procentních bodů.Komentátoři poukazují na to, že volební možnosti pro britské voliče jsou pro prosincové volby skutečně nevábné: Buď mohou hlasovat pro notorického lháře, podvodníka, narcistu, lenocha, sobce a fundamentalistického brexitéra Borise Johnsona a jeho islamofobní politickou stranu, anebo pro hlupáka, antisemitu, zastaralého komunistického ideologa a fundamentalistického brexitéra Jeremyho Corbyna a jeho neostalinskou ekipu. Podrobnosti v angličtině ZDE