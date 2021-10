Tisková zpráva:

Milion chvilek rozeslal knihu Babišovo Palermo do všech domovů seniorů v republice

8. 10. 2021

čas čtení 2 minuty

Pravda o Andreji Babišovi pro ty, kteří ovlivní volby. Do všech domovů pro seniory v ČR dorazí knihy Babišovo Palermo II, které dnes rozeslal Milion chvilek. V knihách je vložen také osobní dopis od seniorů a organizátorů Milionu chvilek z Nového Jičína. Knihy věnoval Milionu chvilek autor Jaroslav Kmenta. Jejich rozesláním do všech domovů pro seniory chce spolek upozornit na to, že největší podíl voličů je právě mezi staršími občany. Naopak nejméně chodí k volbám prvovoliči a mladí. I proto další tisícovku knih Milion chvilek rozdává před vysokými školami po celé republice.

“Knihy posíláme těm, kteří tvoří největší skupinu voličů. A to jsou právě naši senioři," řekla Adéla Vlčková z Milionu chvilek, která rozesílku organizuje. Od Chebu až po Karvinou, do všech domovů seniorů v České republice tedy míří knihy Babišovo Palermo II. V těch je popsáno, proč premiér Andrej Babiš vstoupil do politiky, jaké mafiánské praktiky pro svůj vzestup používá a jak vlastně funguje hnutí ANO uvnitř. “Chceme jim tak poskytnout informace o Babišově kariéře a jeho nekalých praktikách, aby se každý mohl ještě před volbami informovaně rozhodnout,” doplnila Vlčková. V každé knize je také vložen osobní dopis tří sedmdesátníků, kteří pořádají akce Milionu chvilek v Novém Jičíně. Popisují v něm, jak a proč se ve volbách rozhodují. Chtějí tak inspirovat i své vrstevníky. První knihy do některých pražských domovů seniorů přinesli předseda spolku Benjamin Roll a mluvčí spolku Hana Strašáková.

Milion chvilek rozdává Kmentovy knihy i před vysokými školami ve čtyřech studentských městech v republice - v Praze, Plzni, Olomouci a Ústí nad Labem. Bude v tom pokračovat společně s dobrovolníky kontaktní kampaně až do pátku. ”Chceme tuhle akci taky namířit na ty, kteří k volbám nechodí. O tom, jakým směrem se naše republika ubírá, pak za ně totiž svými hlasy rozhodují ostatní. Alarmující je to především u mladých lidí. Půlka z nich k volbám nechodí vůbec. To pak není divu, že tahle země není pro mladý,” doplňuje smysl akce Hana Strašáková, mluvčí Milionu chvilek.

“Vzhledem k tomu, že se o výběru politických stran téměř polovina voličů rozhoduje až na poslední chvíli, věříme, že i tato aktivita přispěje ke zvýšení volební účasti 8. a 9. října,” dodává Strašáková.

