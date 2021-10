Prétarismus

Jenže Andrej Babiš byl přízrak už dávno před tím, než se stal Prétou. Předsametovský přízrak. Přízrak komunisty z čirého prospěchu věci. Temný přízrak agenta StB jménem Bureš, který si udáváním přilepšoval k lepšímu životu a kariéře. Přízrak totalitního hnojníka, který si snad ukládal státní přivýdělky na soukromá kapitalistická konta. Přízrak tuneláře, jenž si za pár prstů koupil první státní podnik a pak za stejných pár prstů další z dalších. A pak už ani nekupoval. Pak už požíral v době Temna. Přišel přízrak Palermisty, který si uvědomil, jak snadné je zkorumpovat poslance či premiéry. A tady je. Ze všech předchozích přízraků se stala Préta.





Po rázné, ale neslavné jízdě plukovníka Traktoristy Šlachty a VSZ v Olomouci, které dopadlo stejně, jako dopadne Šlachta ve volbách 2021, stvořili ve volbách 2013 markeťáci idol Zachránce, korupčníka v korupci a státního firemníka, který nabídli občanům k pozření. A lid se chytl.

Využili slabé chvilky po minulých vládách a místo svobody a rozvoje nabídli zlo. Hladové zlo, které nasytí jen hlad. Každý uspokojený chvilkový hlad bohužel přináší hlad ještě větší. Préta Babiš je od té doby soustavně pronásleduje a nikdy nedá pokoj. Štve nás, až nás uštve. Je to zástupce, fantasma, kterou dovedně stvořili a kterou pak už sám jedinec dál formuje k obrazu svému nešťastnému. Préta Babiš je fantasma, je to takový malignant vzešlý z chaosu rudých loutkářů. Má v sobě ničení, nese zánik stávajícího řádu. Préta Babiš vstoupila do lidí, do jejich podvědomí a vědomí. Produkuje tam pak nenávist, zuřivost, agresi a zlost bez ohledu na okolí. Navíc sám pozřením pozřený volič se cítí být velmi klidným, selsky rozumným a povzneseným. Prarodiče nabízejí vnuky, rodiče obětují děti. Dobrovolně odsuzují sebe sama a své bližní na budoucí dlouhodobé galeje… a myslí to upřímně, opásáni neprorazitelnou logikou.

Hostina pro Prétu

Žene ho k nám neukojitelná žravost, pro kterou dělá a udělá vše. Nemožně možné i možně nemožné. Jeho hnití ANO, jeho poslanci v majetku Préty jej bezmyšlenkovitě sytí. Ovládl instituce státu, ovládl státní zaměstnance, ovládl policii, státní zástupce, ovládl ministerstvo spravedlnosti jakožto i jiná ministerstva, aby Préta mohla nerušeně dál požírat a mlaskat při tom tak, že ji slyší po celém světě. A sežere vše. Sežere nás a sežere také vás. Nemůže se už zastavit. Neumí si ani představit, co by najednou dělal, kdyby volby nevyhrál a dál nežral. Uznat porážku a odejít od sytě prostřeného stolu plného dotačních pochutin… to sotva! To nelze!

Když je stát potravou

Co dokázal Préta s Českou republikou za necelých osm let?

Préta Babiš toho spořádal hodně. Je zbytečné zabředávat do brzké posametovské historie a opakovat fakta o vzniku kolosu jménem Agrofert. Z toho bychom totiž už nevybředli. Tehdy premiér Klaus zhasl a zhasl tak i šanci na moderní demokratickou Českou republiku. Premiér Zeman pak nefunkční žárovky rovnou ukradl. I s vybíleným ruským dluhem. Oba dokázali zvítězit nad zákonem. Všichni tři pak byli Ti v zákoně. A když nebylo dobře vidět, začaly růst nehezké věci.

Vzpomeňme jen poslední žravosti Préty Babiše. Ekologickou rybí exekuci umně přehodili jeho sežraní a natrávení poddaní na jiné. Bez jakéhokoli důkazu. Chemický Brabec byl pozřen i bez zelí a příkladně slouží. Aby mohla Préta dál bez uzardění požírat nešťastné ryby, podřídila si problémovou systematizací ČIŽP, tedy vlastně BIŽP. Rázem je jedno, co kde vyleje, co kde vytrousí, co kde otráví. Je mu jedno, kolik zničí a sežere kvalitní půdy na nepotřebná biopaliva. Jeho hnití ANO mu schválí cokoli. Je mu jedno, kolik vod znečistí svými chemickými exkrementy. Jeho hnití ANO mu schválí cokoli. Každou pravdu zlží. Každou lež přežvýká na prétapravdu. Zhltnul část médií. Dosadil si povolné novináře k spokojenosti nenažrané Préty. Tito novináři pak oslavují Prétu Babiše stejně, jako oslavují v totalitách diktátory a vůdce. Bez uzardění, bez studu.

Prétarkuje na cizích pozemcích a ještě si k tomu, jako slastnou omáčku, nechá naložit dotace z EU. Když už EU nechce živit nenasytnost Préty, tak si Préta užere z nezákonných dotací tuzemských voličů. Jeho hnití ANO mu schválí cokoli. Zprétarkuje státní majetek, na kterém opět pro uspokojení věčné žravosti nedovoleně hospodaří. Jeho hnití ANO mu schválí cokoli.

Kliniky zvané reprodukční reprodukují Prétě další a další desítky milionů peněz pro hladového Prétu. Jeho hnití ANO mu schválí cokoli. Ze společného majetku dokáže užírat tak vehementně, až to čvachtá.

Aby mohl dál požírat, tak sežral BIBS, pozřel BÚZSVM, sežvýkal ministerstva, snědl úřad BOmbudsmana, spořádal Bpolicii a státní Bzástupce, zhltl BÚHOS i s Pecinou a Rafajem, zblajznul rady veřejnoprávní a zbodl další, další a další instituce potřebné pro demokratický chod státu. Byla to bašta o mnoha chutných chodech.

Umí toho hodně a hodně. Kde ještě nalézt Babišovo obžerství? Stačí se kouknout doleva, doprava, dolů, nahoru, na východ, západ, jih či sever. Odevšad je slyšet zuřivé žvýkání. Z mlaskání lze vyrozumět: „Nikdy neodstoupím, nikdy“! „Ňam“! Nikdy se nás nevzdá. Je mu jedno, na kolika křížích bude tančit hladové makabrózní tanečky.

Depretarizace

Co dělat proti Prétě v rouše Babišově? Jak radí spisovatel Karika, je potřeba odvahy. Když se na vás ta zlá babaš, pardon, Babiš, koukne, nesmíte uhnout. Naopak musíte odhalit. Pořádně se kouknout a odhalit. Zamyslet se, vzpomenout na vše, co sežrala. Odmaskovat. Prétu je potřeba rázně a statečně odmaskovat. Zbavit ji zvuku, barvy, Prchalů, tvarů a vrstev. Odmaskovat až na dřeň, na prazáklad. Informací je dost. Informací je dost pro každého. Nelze se vymlouvat, že nevěděl, nevěděla, nevěděli. Objektivně máme času sotva týden. Subjektivního nekonečně. U urny, za plentou před vhozením soudného lístku, je znovu potřeba upřít své vědomí k budoucnosti bez žroutů. Neváhat vyhodit volební lístky Prétahnutí ANO a jeho nohsledů v rouše prétarčím. Zmačkat a zahodit. Nacpat všechny do chřtánu přízrakům zaktualizované minulosti.

Nemusíme pohlédnout přízraku do očí, stačí zapojit vůli a Prétu už jednoduše nevolit. To bude jeho, její konec. Pokud nebude zvolen, tak je ještě šance. Když nebude zvolena, praskne.

Préta se v knize Smršť od Jozefa Kariky ukazuje málo. Nám se ukazuje v celém spektru. Nahání nás, loví nás, žere nás. Konce tomu není. Spolkla břímě hladu v břiše nekonečna. Baží po každé dotaci. Baží po každé financi. Ba žírná pole osedlala žlutým hnusem. Ba žije z podvodů, žije z gaunerských praktik. Ba žízní po všem státním bohatství.

Kam to povede? Další čtyři roky totální korupce, totálního rozkrádání od á až po zet nás zničí. Jen aby si vymohla ze státních prostředků pár nesmyslných zlaťáků pro sebe, zničí všechny. Jestli půjde ANO do urny, tak tam jdeme za ním.

Vypadá to, že Préta živí své občany, že sytí důchodce, ale je to tak? Sytí je blafy, sytí je separátem, sytí je pomačkanou prázdnou koblihou a nazelenalým masem, sytí je, aby sám sebe jimi nasytila mnohem víc. Aby nasytil neukojitelný nekonečný hlad. Podoben pažravé pohromě, nechal se zvěčnit na volební brožuře pojišťoven. Nabízí za peníze všech úplatky za volební hlas. S nenávistným šklebem hladové Préty se usmívá na voliče, kteří mu do své urny nesou sami sebe na porážku jateční pistolí. Je to komunisticko-estébácká fantasma, která se vryla do vědomí a podvědomí nebohých voličů. Sytí se jejich strachem, který jim následně servíruje plnými hrstmi. Pokud ji sami neodmaskují, sežere je a sežere jejich děti a dětí jejich dětí. Bez uzardění, bez studu. Bude požírat, žvýkat, žvatlat, huhlavé skřeky vydávat a hnát se dál za hladovou touhou. Tráví sklíčené řeky, ničí žírnou půdu, kácí luzné lesy. Nikdo ho nezajímá, prodá děti, sežere jejich životy. Její slova jsou podivná. Dokola zní huhlavé žvýkání formulující neustále něco jako: Já som.

Ovšem Préta Babiš tím, že se dostala na vrchol potravního řetězce, pomáhá dalším Prétám. Nedělá to zadarmo. Rabuje s dalšími hladovci státní prostředky. Préta Prétě Prétou. Vyprodává ve frcu poslední zbytky české státní suverenity. Téhle tamto, téhle toto a téhle tento zbytek.

Opravdu je to premiér, který řídil zemi v době Pandemie?

„A čo je to taká Delta, Kefalín?“

Z veřejných zdrojů ostrým pohledem nevidomého

Inspirace knihou Smršť od Jozefa Kariky a knihami Carlose Castanedy