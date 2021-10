Pandora Papers: Babiš použil zahraničních firem ke koupi zámku ve Francii za 390 milionů Kč

3. 10. 2021

čas čtení 3 minuty





Andrej Babiš je pod tlakem, aby vysvětlil složitou zahraniční finanční strukturu, které využil k financování své koupě zámku na jihu Francie za 390 milionů Kč



Informace, že Babiš ovládá skupinu zahraničních firem, byla zveřejněna těsně před všeobecnými volbami v České republice a je nejnovějším ztrapněním tohoto oligarchy, který vstoupil do politiky s příslibem, bojovat proti korupci, píše Guardian. Babiš je druhý nejbohatší člověk v ČR, jeho majetek je 81 miliard Kč, a jeho předchozí "podnikatelské kroky" vyvolaly veřejné protesty a otevřený střet s Evropskou unií.



Podrobnosti tajných zahraničních transakcí, které Babiš zorganizoval, jsou obsaženy v tzv. Pandora Papers, největší databázi prozrazených zahraničních dat, které Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů sdílelo s deníkem Guardian, s BBC a s dalšími médii po celém světě.

Odhalení je další z velkých kontroverzí, jimiž Babiš čelí před všeobecnými volbami. Letos v červnu zažádala česká policie, aby bylo zahájeno proti Babišovi trestní stíhání v aféře tzv. Čapího hnízda, v jejimž rámci údajně Babiš podvodně získal na stavbu hotelu dotace z EU ve výši 2 milionů euro. V srpnu pohrozila Evropské komise, že zastaví dotace EU České republice v důsledku podezření z Babišova konfliktu zájmů.



Na dotaz Guardianu k této věci Babišův úřad nereagoval a Babiš odmítl hovořit o této věci i s televizním týmem BBC, který ho oslovil při předvolební kampani.



Z Pandora Papers vyplývá, že v roce 2009 Babiš, který tehdy ještě nebyl v politice, přesunul 15 milionů euro prostřednictvím celé řady tajných půjček skrze tři zahraniční firmy: of Blakey Finance Limited z britských Panenských ostrovů podniku jménem Boyne Holding LLC ve Washington až do jeho pobočkuy SCP Bigaud v Monaku. Podle prozrazených diokumentů použil Babiš panamské právní firmy Alcogal, jejímž prostřednictvím v roce 2009 založil všechny tři tyto podniky.



Jakmile tyto peníze prošly tímto řetězcem firem do podniku v Monacu, Babiš si za ně koupil zámek a sousedící vilu v Mougins, nedaleko Azurového pobřeží na jihu Francie. Na zámku je soukromé kino, plavecký bazén, místnost na kulečník a vinný sklep. Velká ložnice má dvě samostatné koupelny.



Přesunovat peníze do zahraničí prostřednictvím zahraničních firem ke koupi nemovitostí není ilegální a někdy se to provádí kvůli soukromí či bezpečnosti. Avšak původ peněz, které Babiš poslal do zahraničí, je neznámý a není ani známo, proč zvolil tak složitý způsob financování pro koupi nemovitosti, kterou si mohl koupit přímo. Podle expertů neměl z těchto transakcí Babiš žádné daňové výhody.



Jeden český daňový expert uvedl: "Zdá se, že je to složitá struktura, jejímž cílem bylo utajit vlastnictví těchto firem i této nemovitosti."



Babiš nedeklaroval vlastnictví těchto firem ani zámku ve Francii českému ministerstvu spravedlnosti.





Podrobnosti v angličtině ZDE











