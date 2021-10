3. 10. 2021

Na naši infolinku volají zděšení lidé. Bojí se naprosto iracionálních věcí na základě toho, co do nich sype premiér. To, že mě někdo natírá za program, to je v pohodě, ale že mi volají lidé a bojí se, že přijdou o barák, to je strašné.