Pandora Papers: Johnsonova Konzervativní strana je financována z korupčních, často ruských zdrojů

5. 10. 2021

Foto: Boris Johnson a jeho ruský kumpán Alexander Temerko



Vedení britské Konzervativní strany Borise Johnsona se v důsledku odhalení z Pandora Papers octlo pod tlakem požadavků, aby strana vrátila miliony liber, které obdržela od pochybných podnikatelů, kteří své peníze "vydělali" korupční praxí v Rusku



Během pondělka se vysocí činitelé Johnsonovy Konzervativní strany bránili v médiích, že její finanční dárci jsou "přísně prověřování" podle zákonů, které zavedla Labouristická strana, když byla v Británii u moci. Tvrdili také, že astronomické finanční dary od pochybných podnikatelů, často ruského původu, nijak prý neovlivňují vládní ekonomická rozhodnutí ve prospěch těchto podnikatelů.



Tyto podmínky sice byly splněny, jenže obrovské finanční dary dostává Konzervativní strana od Rusů, kteří dostali britské občanství. Nikdo už nezkoumá původ těchto peněz. Z Pandora Papers vyplynulo, že byly tyto peníze většinou získány korupční praxí.





Tyto podmínky sice byly splněny, jenže obrovské finanční dary dostává Konzervativní strana od Rusů, kteří dostali britské občanství. Nikdo už nezkoumá původ těchto peněz. Z Pandora Papers vyplynulo, že byly tyto peníze většinou získány korupční praxí.



Informaci přinesli na základě společné investigace deníku Guardian a investigativní pořad Panorama televize BBC. Ten vysílal v neděli v podvečer první pořad o mezinárodní korupci a propírání peněz prostřednictvím pochybných transakcí v zahraničí, a zabýval se mimo jiné i pochybnými transakcemi Andreje Babiše (tuto část pořadu jsme zveřejnili s českými titulky ZDE - Babišův bezpečák v této reportáži dává reportéru televize BBC ránu pěstí do obličeje).



Druhý film pořadu Panorama televize BBC se vysílal v pondělí večer a zabýval se pochybnými dárci milionových částek pro Konzervativní stranu.



Kontroverze ohledně pochybného financování britské Konzervativní strany zuří v době, kdy odhalení z Pandora Papers vyvolala zuřivou reakci v mnoha zemích světa. Zkoumání korupčních případů bylo zahájeno v Indii, v Pákistánu, v Mexiku, ve Španělsku, v Brazílii, ve Srí Lance, v Austrálii, v Panamě a v České republice.



Bílý dům v USA v důsledku zveřejnění Pandora Papers přislíbil, že "zasáhne proti neférovým procedurám, které upřednostňují velké korporace".



V anglickém Manchesteru právě probíhá výroční sjezd Johnsonovy Konzervativní strany. Jeho ministři se tam snažili vyhýbat otázkám týkajícím se pohybných finančních darů Konzervativní straně.



Jde především o tyto případy:



- Mohamed Amersi funancoval kampaň Borise Johnsona za svolení šéfem Konzervativní strany. Byl poradcem ohledně struktury kontraktu týkajícího se telekomů, o němž bylo později zjištěno, že to není žádný kontrakt, ale že je to úplatek ve výši 220 milionů amerických dolarů pro dceru prezidenta Uzbekistánu, dceru uzbeckého diktátora Islama Karimova. Amersi byl podnikatelským "poradcem" švédské telekomunikační firmy Telia, která posléze přiznala, že kontrakt, na němž se Amersi podílel, byl podvod. Ředitel švédské firmy Telia rezignoval a firma byla v USA za korupci kvůli tomuto případu pokutována vysokou částkou.



Případ Mohameda Amersiho obnovil kontroverzi ohledně toho, že Johnsonovi konzervativci praktikují "přístupový kapitalismus" - jsou ochotni obědvat či večeřet s milionáři, a jednat s nimi o jejich podnikatelských zájmech, když si je tito milionáři předem zaplatí. To ralizuje spolupředseda Konzervativní strany Ben Eliot, kamarád Borise Johnsona, který spoluvlastní firmu, která prodává podnikatelům přístup k Johnsonovi a k dalším jeho ministrům.





Amersi, 61, věnoval Konzervativní straně před britskými všeobecnými volbami r. 2019 na volby 100 000 liber (3 miliony Kč). Předtím daroval peníze pro kampaně Borise Johnsona, Michaela Gove a Jeremy Hunta, kteří se ucházeli o funkci šéfa Konzervativní strany. Jako člen "Skupiny vůdců" Konzervativní strany má Amersi častý, otevřený přístup k Johnsonovým ministrům. ZDE





Mohamed Amersi a Johnson:





Těch 63 milionů Kč zaplatila Černuchinová za dva tenisové zápasy s britským premiérem a za večeři s bývalou premiérkou Theresou Mayovou. Černuchin dává britským konzervativcům pravidelně tolik peněz, že patří do malé skupinky bohatých "dárců", kteří se každý měsíc setkávají s Borisem Johnsonem a s jeho ministrem financí Rishim Sunakem. Není známo, o čem s nimi Černuchinovi jednají. ZDE





Černuchin a Černuchinová:







Fedotov vlastní nyní firmu Aquind. Má vazby na Johnsonova blízkého kamaráda, Rusa Alexandra Temerka, s nímž Johnson často popíjí a Temerko mu říká "Saša", protože jedním z Johnsonových jmen je "Alexander". Jsou to při pitkách "dva Sašové". Fedotov daroval britské Konzervativní straně 1,1 milionu liber (33 milionů Kč), protože chce, aby v nejbližších dnech mu Johnsonova vláda přiklepla kontrakt na vybudování podmořského elektrického kabelu z Francie do Británie - kontrakt má hodnotu 1,2 miliardy liber (36 miliard Kč). ZDE





Viktor Fedotov:





věnovala britským konzervativcům od roku 2012 2,1 milionu liber (63 milionů Kč). Je to "žena v domácnosti", nepracuje a peníze dostala od svého manžela Vladimira Černuchina, bývalého ředitele jedné ruské státní banky a ministra financí v prvních letech vlády Vladimíra Putina. Pandora Papers odhalují, do jak obrovské míry spoléhají Černuchinovi na obrovskou offshorovu síť firem, jimiž financují svůj životní styl, Černuchin získal své miliony tím, že je jako šéf ruské státní banky z této banky "odklonil" ve svůj prospěch.ruský milionář, jehož firma poskytuje obrovské finanční částky britským konzervativcům, byl tajným spoluvlastníkem firmy, která je obviňována z obrovského korupčního podvodu. Fedotov "vydělal" nejméně 98 milionů dolarů prostřednictvím offshorové finanční struktury, jejichž prostřednictvím odkloňoval z Ruska velké finanční částky do daňových rájů. Fedotov hlavně kradl peníze z ruské státní ropovodné firmy Transneft. Mimo jiné si za to koupil soukromé letadlo za 34 milionů dolarů a luxusní britskou venkovskou rezidenci.Podrobnosti v angličtině ZDE;