Whistleblowerka: Facebook dává přednost hromadění zisku před prospěchem veřejnosti

5. 10. 2021

Přibližně od 18 hodin středoevropského času v pondělí přestal fungovat Facebooku, WhatsApp a Instagram a nefungovaly ještě o půlnoci. Facebook globální výpadek přiznal



Akcie Facebooku poklesly o 5,3 procent poté, co v neděli v USA v televizním pořadu 60 minutes svědčila bývalá zaměstnankyně Facebooku Frances Haugen velmi kriticky o podnikatelské strategii Facebooku. Z interní dokumentace, upozornila Haugenová, vyplývá, že Facebook lže, že se snaží něco dělat proti nenávisti, násilí a dezinformacím. Akcie Facebooku poklesly o 5,3 procent poté, co v neděli v USA v televizním pořadusvědčila bývalá zaměstnankyně Facebooku Frances Haugen velmi kriticky o podnikatelské strategii Facebooku. Z interní dokumentace, upozornila Haugenová, vyplývá, že Facebook lže, že se snaží něco dělat proti nenávisti, násilí a dezinformacím.





Haugenová obvinila Facebook, že dává přednost hromadění zisků před veřejným prospěchem. Zveřejnila soubor interních dokumentů Facebooku, které vyvolaly pro Facebook největší krizi od skandálu s firmou Cambridge Analytica, která vytvářela pro politiky podrobné psychologické profily padesáti milionů uživatelů Facebooku, aby jich mohli politikové zneužívat k politické manipulaci.



Haugenová, 37, konstatovala, že tisíce dokumentů, které shromáždila a předala deníku Wall Street Journal a americké policii, dokazují, že Facebookl lže veřejnosti, že dělá podstatné kroky proti neutralizaci nenávisti, násilí a dezinformací na svých stránkách.



"Opakovaně jsem byla ve Facebooku svědkem toho, že existuje konflikt zájmů mezi tím, co je prospěšné veřejnosti, a tím, co je dobré pro Facebook. A Facebook se opakovaně rozhodl optimalizovat své vlastní zájmy, jako vydělávat více peněz," řekla.



"Ta verze Facebooku, která existuje dnes, rozdírá naše společnosti a vyvolává etnické násilí po celém světě," zdůraznila.



Haugenová uvedla, že začala pracovat u Facebooku r. 2019 jako výrobní manažer v jednotce pro občanskou integritu - která se zabývala otázkami spojenými s volbami po celém světě. Přijala tu práci pod podmínkou, že bude moci pomáhat Facebooku bojovat proti dezinformacím poté, co přišla o přítele, které se stal obětí onlinových konspiračních teorií.



Avšak brzo zjistila, že Facebook nemá v úmyslu v těchto věcech jednat, i když to dokáže a má pro to nástroje.



Během amerických prezidentských voleb v listopadu 2020 Facebook na několik týdnů změnil svě algoritmy, aby zabránil šíření dezinformací. Okamžitě po amerických volbách však Facebook záměrně přestal sledovat politický obsah na svých stránkách. Tak došlo 6. ledna 2021 k útoku amerických extremistů na Kapitol. Po amerických volbách také Facebook zrušil svou jednotku pro sledování občanské integrity.



"Hned po volbách dali přednost ziskům před bezpečností. A to je pro mě zradou demokracie," řekla Hagenová.



Hovořila také o analýze, z níž vyplývá, že Instagram vážně poškozuje psychické zdraví teenagerů. Z průzkumu Facebooku vyplynulo, že Instagram způsobuje třiceti procentům -náctiletých dívek, že jsou zdeprimovány tím, jak vypadá jejich tělo.



V roce 2019 dostal Facebook pokutu 5 miliard dolarů od americké federální obchodní komise za to, že obelhal uživatele, že respektuje soukromí jejich osobních informací, po rok trvajícím vyšetřování činnosti firmy Cambridge Analytica, která analyzovala pro politiky osobní informace asi padesáti milionů amerických voličů.



V důsledku odhalení Haugenové roste v USA tlak na Facebook. Poslanci amerického Kongresu obvinili Facebook, že běžně dává přednost zvyšování zisků nad bezpečností dětí.



