Co tedy dělat, abychom tu měli to Švýcarsko?

5. 10. 2021 / Oldřich Maděra

Článek pana Jiřího Hlavenky Švýcarsko! Chceme tu mít Švýcarsko je velmi dobrou analýzou švýcarského systému. Sám jsem ve Švýcarsku nějakou dobu pobýval. Nebylo to dlouho, ale zaujala mě tam řada věcí, které by chtěl doplnit. Absolutní čistota. Sbírání nedopalků a papírků v sobotu okolo každého domu. Rozebírací puška, kolo a helma v každém domě ve sklepě. Utírání nerezového komína z plynového kotle hadrou zevnitř na důkaz toho, že neprodukuje žádné saze. Recyklace všech odpadů do deseti různobarevných popelnic. Referendum v jedné ulici prakticky každý měsíc. Psi nesmějí štěkat a děti křičet, aby nerušili sousedy, a to pod pokutou. Řada lidí ovládala čtyři a více jazyků. Šok z přednášejícího, který plynně přepínal z italštiny do němčiny, francouzštiny a angličtiny. Vlaky jezdící na minutu přesně rychlostí nad 200 km/hod. Podlahové topení z roku 1970. Rozvodny zahloubené do skály, celé z nerezu a mědi.

Nádherná průzračná jezera, velehory Alpy, hluboké lesy. Krásná města. Malebné vesničky.

Dynamický čistý průmysl. V jedné velké firmě se v jedné budově mluví jen francouzsky a v druhé zase jen německy, při tom mají společnou super jídelnu se třemi normálními a třemi vegetariánskými chody. Vysoké množství cizinců perfektně zaintegrovaných do švýcarské společnosti... Tedy proč ne Švýcarsko? Ten šok asi potvrdí každý, kdo tam byl.

Československo bylo před válkou na stejné úrovni. Od té doby ale zažilo nacistickou okupaci, čtyřicet let komunistů, v tom ruskou okupaci, normalizaci, Husáka, sametovou revoluci, rozpad státu a nepříliš povedené éry premiérů Klause, Zemana, Špidly, Grosse, Topolánka, Nečase, Sobotky a Babiše.

Pár jiných jsem po zvážení z této řady vyjmul, i když jsem těžce váhal. Tato éra snad právě nyní končí. Pozor, aby se nevrátila! Vezměme to tedy vylučovacím způsobem.

Andrej Babiš je podle Evropského parlamentu ve střetu zájmů . Navrhl tedy, že ho zruší . Ale to snad ne, pane premiére?!

Pokud se podíváme na Andreje Babiše trochu pozorněji, tak zjistíme, že si v Čechách vytvořil postupně takový svůj malý Agro-svět, který nyní chrání ze všech sil, a to proti nám všem a na úkor nás všech. Aby tento svůj svět ochránil, tak se spojil postupně se všemi, na které před tím třeba i nadával. Jako zářný příklad může posloužit šéf ČEZu, Daniel Beneš. Beneš 2014 a Beneš 2021 .

Pokud vyjmenujeme třicet hlavních afér Andreje Babiše a jeho ANO vlády, tak by to asi ve všech těchto zemích stačilo bohatě na jeho odstoupení a na nové volby, v Čechách ne - viz:

- Řepkový olej povinně do všech paliv. Pěstování řepky ve velkém na úkor ochrany přírody.

- Čapí hnízdo. Hrátky s vlastním synem. Evropská ostuda.

- Nesmyslný průplav Dunaj, Odra, Labe. Zničení biotopu tří řek. Neuhraditelné náklady.

- Otrava řeky Bečvy. Dodnes nevyšetřená kauza.

- Vrbětice. Pohyb ruských špionů a záškodníků na českém území.

- Rozházen další bilion korun. Státní dluh vzrostl na 2,4 bilionu korun.

- Zavedení EURa v nedohlednu – brzda pro český průmysl a investice ze zahraničí.

- Pět ministrů zdravotnictví. 40-50 tisíc zbytečných mrtvých na COVID-19 jako důsledek.

- Více než 863 tisíc exekucí (15% obyvatelstva!), většinou za malá pochybení. Dluhová past.

- Velmi nízké důchody nepostačující na pokrytí základních potřeb jejich příjemců.

- Extrémně vysoké neregulované nájemné, zejména v Praze.

- Nedostatek bytů pro mladé.

- Nefunkční justice. Nadějný ministr Pelikán vyhozen.

- Státní zástupce Zeman vyhozen. Útoky na Lenku Bradáčovou.

- EU a české dotace Agrofertu. Jasný a neakceptovatelný střet zájmů.

- Chemizace českého zemědělství. Zničení půdy, zejména v Polabí, na Hané a na jižní Moravě.

- Zvýšený výskyt rakovin a Crohnovy choroby jako možná reakce na přechemizaci výroby potravin.

- Markantní snížení populací hmyzu, ptáků a zejména dravců.

- Přemnožení myší a ostatních hlodavců. Jejich následné trávení dalšími jedy z Agrofertu.

- Nedodržování EU norem v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, energetice a v dopravě.

- Udržování ČEZka. Špatné řízení energetiky, zejména firem ČEZ a ČEPS.

- Extrémně nízký podíl obnovitelných zdrojů. Nesmyslná orientace na dostavbu jaderných elektráren. Bezdůvodné vybudování rozvodny za 3 miliardy korun.

- Masivní export čisté elektrické energie a při tom podstatné zvýšení její ceny pro domácnosti.

- Energetická závislost na Rusku.

- Aero Vodochody. Další oběť. Rusko-maďarské hry proti zájmům ČR a EU.

- Omezení trhu pro malé firmy kartelovými dohodami těch velkých.

- Zavedení naprosto nesmyslného daňového systému pro malé firmy.

- Nefunkční ERÚ, SÚIP, TIČR, SÚJV. Přebujelá administrativa.

- Další rozkradení přírodních zdrojů. Kauza Cínovec. 151 triliónů korun rozkradeno.

Zdá se Vám to příliš negativní hodnocení? Podívejte se na mé předchozí články o Cínovci i o Břeclavi.

My sice nevíme, kolik je v tom kopci Cínovci celkem těch kovů, ale budeme do toho raději ihned investovat 52 miliard korun a pak se uvidí. ČEZ raději rozhodne o partnerovi pro těžbu ještě letos a to metodou o nás bez nás, jak je to již v historii této země obvyklé.

My sice máme tu perfektní studii o bezpečnosti bypassu u Břeclavi, která vše vysvětluje, ale my Vám ji raději nedáme, protože je tajná a vy byste se v ní ještě mohli rýpat.

S bypassem křížíme celkem 8x plynovod, 1x dálnici a 2x místní komunikaci Vždyť je z toho obecné ohrožení. Je ten vodič o napětí 400 kV ve výšce 8,8 m nad komunikací? To budeme přes zimu testovat, zda tato chabá konstrukce nad dálnicí vydrží námrazu? Dále ještě ohrožujeme skleníky a chatovou oblast s rybníkem. O výsledku rozhodne MPO, které je zřizovatelem ČEPS. Není to náhodou střet zájmů? To když dítě ukradne tatranku v samoobsluze, tak se obrátíme na jeho otce, aby rozhodl, jestli to byl zločin nebo ne? Ne, Policie ČR dítě dopadne a usvědčí a pak soudy rozhodnou a toho otce za tu tatranku zavřou. Tak proč si Policie ČR myje v tomto případě ruce? Odpoví nám pán v rudém svetru?

To je opravdu jako z Absurdistánu. To vše musí někdy skončit a to někdy je asi hodně blízko.

Proto tedy ty neustálé útoky Andreje Babiše na Evropskou unii. Co kdyby se náhodou začala ptát na tyto problematické věci? Samozřejmě je lepší být samovládcem tohoto Absurdistánu, než se někomu zodpovídat. Proto tedy ty neustálé výpady proti Pirátům a Ivanu Bartošovi. Tím dostali vlastně Piráti jedinečný AB certifikát, že jedině oni to chtějí změnit. Oni to chtějí a mohou změnit, to je více než zřejmé.

Co tedy s tím? Tato ANO vláda by určitě neměla pokračovat. ANO by nemělo být ani ve vládě jiných. Ty jednotliví ANO ministři jsou příliš zavázáni AB, než aby mohli samostatně něco smysluplného dělat. Ta vláda jako celek prostě nadělala příliš mnoho chyb.

Máme tu ještě dvě koalice. SPOLU a Piráti+STAN.

Ta první, SPOLU, je slepencem tří stran, které se podílely do značné míry na tom velmi špatném stavu, ve kterém jsme nyní. Ti, kteří provedli zpackanou privatizaci, rozkradli nebo umožnili rozkradení průmyslu této země, jejích surovinových zdrojů, rozvrátili veřejnou dopravu, zrušili výzkumné ústavy, nechali opakovaně zkrachovat řadu bank, dosáhli neúměrně drahých církevních restitucí, umožnili vytunelování finančních fondů, dopustili propuštění zločinců, tak ti by tam také určitě neměli být. Český volič je bohužel vybaven pamětí. Podle mne těm starým stranám sdruženým ve SPOLU není nyní nic platné, že jsou přikryty pěknými novými fíkovými listy. Stále jsou nahé. Možná za jednu či dvě generace to bude lepší, ale rozhodně ne nyní.

Takže nám zbývá již jen ta druhá koalice. Piráti si vybrali STAN. Byla to podle mne celkem dobrá volba. Piráti jsou vzdělaní a mají dravost mládí. STAN léta rutinně řídí místní samosprávy. To je určitá garance pro voliče, že tato kombinace nejen prahne po změně, ale má přece jen potřebnou míru zkušenosti. Piráti v kampani občas plácali. To by neměli. Jsou ještě mladí. Nicméně volby jsou o výběru nejmenšího zla a tato koalice mi z toho všeho přece jen vyšla jako to nejmenší zlo. Jejich největší výhodou je, že oni chtějí změnu a mohou ji dodat. Český volič prahne po změně.

Zbývají menší strany.

Okamurova SPD chce vystoupit z EU. Myslím si, že jsme se léta snažili, abychom se dostali do EU a do NATO. Nyní není čas z nich vystupovat. Je čas se v nich integrovat a získat si v nich rozumnou pozici. To jak dopadl pokus brexit, všichni vidíme. A to je teprve začátek. Bude asi hůř. Vyhnat 3 miliony vzdělaných a pracovitých lidí a pak škemrat, aby se vrátili zpět, je ukázkové přiznání fatálního omylu. Vykládat o islamizaci ČR, když víme, že budeme v krátké době potřebovat asi tak 300 – 500 tisíc mladých zahraničních pracovníků, abychom uživili naši stárnoucí populaci, vydělali jí na lepší důchody a rozjeli opět naplno český průmysl, vědu a výzkum, tak takové řeči považuji za minimálně neuvážené. Evropa je přestárlá. Řekněme si na rovinu, že bez příchodu cizinců to asi neustojí. Měli bychom vytvořit podmínky pro to, aby mladí opět zakládali rodiny, rodili a vychovávali děti, ale tu stávající populační díru jen tak nezaplníme.

I KSČM chce vystoupit z EU. To je nepřijatelné. Komunisté by se již natrvalo měli odebrat mimo sněmovnu a přestat škodit.

ČSSD dokázala v této vládě výborně utrácet peníze, žadné však nevydělala. Podílela se opakovaně na kauzách Cínovec, hnědouhené a černouhelné doly a dalších. Z velké části se jako člen stávající vlády podílela i na tom seznamu viz výše. Tím si zřejmě zakoupila vstupenku do trvalé mimosněmovní opozice.

Přísaha. Pan Robert Šlachta byl a je asi dobrým policistou. Jak se ale zdá, tak jsou zde jisté vazby na Andreje Babiše. Neměl by určitě vést řeči o zeleném šílenství, když v zemi našeho největšího obchodního partnera (Německo) budou právě zelení jednou z vedoucích koaličních stran. To je kontraproduktivní. Navíc obnovitelné zdroje potřebujeme jako sůl, abychom se alespoň částečně stali energeticky nezávislými. Dále se mi nelíbí ani řeči a o té velmi špatné EU. Ano, EU má určitě své chyby, ale mnoho věcí je také pozitivních. Pozitiva převažují nad negativy.

Ostatní strany nebudu komentovat.



































