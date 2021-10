Babiš a Aero Vodochody, firma propadlá ruské podnikatelské moci

Problém je, že jelikož jde formálně o investici že státu EU, tak na to neplatí screening investic. Jediná možnost by byla, že by český premiér na základě znalosti situace (která reálné existuje) řekl maďarskému premiérovi že ty ruské linky okolo toho bílého koně (formálního investora) jsou tak rizikové, že ho žádá aby maďarský stát tu státní půjčku exportní banky zrušil a nechal toho, že bychom to považovali za nepřátelské. Legální nástroj jak to zastavit není.