10 000 českých dětí rasisticky bučelo na stadionu Sparta na černošského fotbalistu, český ministr si stěžoval, že to lidi kritizují...

Česká republika týden před volbami znovu posílila mezinárodní přesvědčení, že je to tvrdě rasistická země.



"Český ministr zahraničí si povolá na kobereček britského velvyslance, údajně všechno to bučení a šikanování Glena Kamary se ve skutečnosti nedělo..."

The Czech Foreign Minister is to summon The British ambassador to get this sorted, apparently all the booing and targeting of Glen Kamara didn’t really happen last night.

Ministru Kulhánkovi: "Je zjevné, že britský velvyslanec vám pravděpodobně doporučí, abyste nevychovávali děti k rasismu."



I'd imagine the British ambassador would probably recommend that you don't bring the children up to be racists. — Amato86 (@Amato861) October 1, 2021

"Naprosto absurdní, že chce český ministr zahraničí povolávat na kobereček britského velvyslance, jako by za to mohla britská média a ne rasismus české společnosti."



Barry Anderson: Nevzpomínám si v poslední době na depresivnější pohled a zvuk než tisíce českých dětí, které bučí proti Glenu Kamarovi při zápase Rangers proti Spartě Praha. Na stadionu, který měla UEFA kvůli rasismu uzavřít. Děs.



Utterly ridiculous from the Czech Foreign Minister to summon the British Ambassador, as if the fault is with British media and not with racism within Czech society https://t.co/4dZRofQoyy — Marco Antonsich (@marco_antonsich) October 1, 2021

Aamer Anwar criticised Jakub Kulhanek's decision to summon the British ambassador https://t.co/ekI4AaJvtS — The Daily Record (@Daily_Record) October 1, 2021





Na fotbalovém zápase Sparty Praha proti glasgowskému družstvu Rangers bylo 10 000 českých dětí, které rasisticky bučely proti fotbalistovi z týmu Rangers Glenu Kamarovi.



To samozřejmě vyvolalo ostrou mezinárodní kritiku.



Neuvěřitelně - je v ČR před volbami a čeští politikové se snaží vyždímat co největší množství lidové podpory ze svých rasistických a xenofobních postojů - ministr zahraničí Kulhánek si "bude v pondělí stěžovat britskému velvyslanci v Praze", že se západním fotbalistům a novinářům rasismus českých dětí nelibil a stal se terčem kritiky.