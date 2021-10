Trumpovi stále hrozí vězení

4. 10. 2021

čas čtení 3 minuty

Dokumenty a rozhovory shromážděné newyorským soudem indikují, že okresní státní zástupce na Manhattanu shromažďuje důkazy o rozsáhlém daňovém podvodu.

Osmdesát dní po prvním soudním přelíčení v kauze známé jako "Lid státu New York versus The Trump Corporation et al." se v osmém poschodí budovy manhattanského trestního soudu shromáždilo mnohem méně novinářů, napsala Andrea Bernsteinová.

V červenci vyšetřovatelé předložili patnáct obvinění ze zločinu, včetně daňového podvodu a velké loupeže, směrovaná proti společnosti Donalda Trumpa a jeho hlavnímu finančníkovi Allenu Weisselbergovi.

Prořídlé obecenstvo při dalším projednávání odráželo dojem podporovaný Trumpovými právníky, že případ není tak vážný. Údajné zločiny spáchané Trump Corporation a Weisselbergem se týkají privilegií jako luxusní byty, soukromé školy, drahá auta a dokonce parkoviště. Avšak vyšetřovatelé rozeslali nové obsílky a dál využívají rozsáhlých pravomocí velké poroty státu New York, aby případně připojili nová obvinění a nové obviněné. Není jasné, kdo tito obvinění mohou být.

I kdyby už nebyla vznesena další obvinění, firma bývalého prezidenta čelí potenciálnímu zúčtování. Dokumenty a rozhovory s bývalými vyšetřovateli a obhájci indikují, že okresní státní návladní shromažďuje důkazy o rozsáhlém daňovém podvodu.

Státní návladní státu New York Letitia Jamesová a okresní státní návladní na Manhattanu Cyrus Vance Jr. pokračují v kriminálním vyšetřování proti Trumpovi. Údajné zločiny měly podle nich pokračovat po celou dobu trvání Trumpova prezidentství.

Federální a státní vládní agentury opakovaně udělují Trumpovým podnikům pokuty za obcházení zákona. Trump byl zapojen (ale nikoliv jmenován či obviněn) v procesu, který poslal jeho bývalého právníka a viceprezidenta Trumpovy organizace Michaela Cohena do vězení, mezi jiným za porušování zákonů o financování volební kampaně v roce 2016 platbami s cílem umlčet ženy, které tvrdily, že s Trumpem měly poměr.

Trump byl svými obchodními partnery, spolupracovníky a zákazníky opakovaně obviněn z podvodu a během padesáti let byl účastníkem tisíců občanskoprávních řízení. V současnosti je kvůli podvodu žalován svou neteří Mary, bývalou účastnicí televizní soutěže Apprentice Summer Zervosovou a komentátorkou E. Jean Carrollovou kvůli pomluvě po údajných aktech sexuálního obtěžování; a policisty Kapitolu a v separátním případě kongresmany za podněcování k nepokojům a porušování občanských práv v souvislosti s událostmi v Kapitolu 6. ledna.

Jeho firma je separátně vyšetřována za porušování státního zákona v New Yorku. V polovině října má řada Trumpových podniků předat dokumenty soudu, včetně těch, které jsou v držení Trumpa a jeho dětí Donalda, Erica a Ivanky. V každém z těchto případů Trump a jeho rodina popřeli, že by se dopustili čehokoliv špatného.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0