"Uhlí je mrtvé": Po odvážném kroku Číny byl vytvořen nový globální pakt

30. 9. 2021

čas čtení 2 minuty

Jen dva dny poté, co čínský prezident Si Ťin-pching oznámil, že největší světový producent uhlí přestane financovat uhelné projekty v zahraničí, se sedm zemí zavázalo, že rovněž přestanou stavět nové uhelné elektrárny - poslední známka toho, že jeden z nejšpinavějších zdrojů energie na světě je na odchodu, píše na webu commondreams.org Julia Conley



Chile, Dánsko, Francie, Německo, Černá Hora, Srí Lanka a Velká Británie tento týden podepsaly No New Coal. Představitelé těchto zemí se snaží pro pakt získat větší podporu na listopadové konferenci OSN o změně klimatu (COP26).



"Výstavba nových uhelných elektráren se musí zastavit ještě letos, abychom do roku 2050 dosáhli nulových čistých emisí," uvedl v prohlášení dánský ministr pro klima, energetiku a veřejné služby Dan Jørgensen. "Proto jsem nadšený, že stojíme společně s ostatními ambiciózními zeměmi za cílem ukončit výstavbu nových uhelných elektráren. Tato energetická dohoda je důležitým krokem na cestě k úplnému ukončení uhelné energetiky a k tomu, aby uhelná energetika na konferenci COP26 odešla do historie. Vyzývám všechny vlády, aby se k této velmi důležité iniciativě připojily."



Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) musí být veškeré emise z uhelných elektráren - největšího světového zdroje emisí uhlíku - eliminovány do roku 2040, aby se oteplení planety udrželo pod 1,5 °C.



Podle agentury Bloomberg dohoda No New Coal vyžaduje, aby země okamžitě přestaly schvalovat povolení a ukončily novou výstavbu "projektů výroby elektřiny z uhlí, a to do konce roku a bez omezení ".



Skupina pro boj proti změně klimatu 350.org s odkazem na to, že sedm zemí podepsalo tento pakt - který by měl eliminovat 40 gigawattů nových uhelných elektráren a zabránit až 235 milionům tun uhlíkových emisí - uvedla, že dohoda je jasným znamením, že "uhlí je mrtvé".



"Rozhodnutí Číny v podstatě znamená konec veřejného financování uhlí," řekl agentuře Bloomberg zástupce ředitele pro přechod na fosilní paliva v klimatickém think tanku E3G Chris Littlecott.

Dohoda o zákazu nového uhlí přichází čtyři roky poté, co více než 40 zemí podepsalo alianci Powering Past Coal, která vyžaduje postupné vyřazení stávajících uhelných provozů již do roku 2030 a která obsahuje závazek zastavit výstavbu nových elektráren.

Celý článek v angličtině ZDE

