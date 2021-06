Většina nových větrných a solárních elektráren bude levnější než uhlí, zjistila studie

24. 6. 2021



Očekává se, že téměř dvě třetiny projektů na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů realizovaných loni globálně budou vyrábět elektřinu levněji než uhelné elektrárny. Vyplývá to z analýzy Mezinárodního úřadu pro obnovitelnou energii (Irena). Studie zjistila, že 62 procent nových projektů obnovitelné elektrické energie produkuje levnější elektřinu v množtsví až 800 gigawattů produkce uhelných elektráren, to je desetinásobek spotřeby elektrické energie v Británii.



Cena elektrické energie vyráběné solárními panely poklesla loni o 16 procent, cena elektřiny vyráběné větrníky na pevnině o 13 procent a na mořích o 9 procent.



Za posledních deset let poklesly náklady solárně vyráběné elektrické energie velkými projekty o více než 86 procent, cena elektřiny z větrníků na pevnině poklesla o 56 procent a na mořích o 48 procent. Francesco La Camera, ředitel organizace Irena, konstatoval: "Dnes jsou obnovitelné energie nejlevnějším zdrojem elekřiny." Zpráva zjistila, že v USA je obnovitelná elektrická energie levnější než energie z 75 - 91 procent uhelných elektráren.Nahrazení stovek existujících uhelných elektráren nedotovanými zdroji obnovitelné energie by ušetřilo 32,3 miliard dolarů každoročně a snížilo by emise uhlíku ročně o 3 gigatuny CO2. Analýza předpovídá, že cena obnovitelné energie bude v nadcházejících letech dále klesat.Podrobnosti v angličtině ZDE